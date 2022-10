Hubble osserva getto di materia che viaggai al 99,75% della velocità della luce. La teoria della relativià alla prova

Un getto di materia e radiazioni proveniente dalla collisione di due stelle di neutroni viaggia a una velocità superiore al 99,97% della velocità della luce. L’evento, denominato GW170817, è stato osservato nel 2017 da astronomi di tutto il mondo e dello spazio, ma solo ora l’analisi dei dati raccolti ha permesso di comprendere la natura del fenomeno. L’enorme esplosione ha sprigionato un’energia quasi simile a quella di una supernova.

Cosa è successo? Gli scienziati avevano misurato delle forti anomalie di carattere gravitazionale. Quindi hanno puntato il telescopio Hubble sul luogo dell’esplosione, dove due stelle di neutroni superdense sono collassate in un buco nero e la gravità ha iniziato ad attirare materiale verso di sé. Questo materiale ha formato un disco rotante che ha generato getti in movimento verso l’esterno. I getti in rapido movimento si sono scontrati tra loro e hanno spazzato via materiale e detriti , una parte dei quali, sotto la spinta delle enormi forze gravitazionali, ha raggiunto quasi la velocità della luce.

Le misurazioni del telescopio Hubble sono state combinate con le osservazioni di diverse apparecchiature radio astronomiche, tra cui i vari radiotelescopi della National Science Foundation che lavorano insieme per l’interferometria a lunghissima linea di base (VLBI). Le statistiche dei radiotelescopi sono state effettuate 75 giorni e 230 giorni dopo l’incidente. La combinazione di questi strumenti ha permesso delle di misurare con precisione quanto successo

La rapida velocità del jet ai primi calcoli aveva perfino illuso di aver superato la velocità della luce, anche se un tale risultato non è possibile per le attuali teorie della fisica. “La misurazione di Hubble ha mostrato che il getto si muoveva a una velocità apparente di sette volte la velocità della luce. Le osservazioni radio mostrano che in seguito il getto è decelerato a una velocità apparente di quattro volte superiore a quella della luce”, ha dichiarato la NASA sul suo sito web, per poi essere nuovamente ricalibrata al 99,75% della velocità della luce. Il getto inseguiva la luce che emetteva viaggiando nello spazio. Un fenomeno al limite della scienza che permette di comprendere meglio l’universo.