Dirigente Pfizer sotto giuramento: non abbiamo mai testato il vaccino contro la trasmissione del Covid-19

Un alto dirigente della Pfizer ha ammesso sotto giuramento che l’azienda non ha mai testato il suo “vaccino” Covid per verificare se impedisse o meno la trasmissione del video.

Come riportaThe Epoch Times, il membro del Parlamento europeo Rob Roos ha chiesto durante una sessione di audizione: “Il vaccino COVID della Pfizer è stato testato per bloccare la trasmissione del virus prima di essere immesso sul mercato? Sapevamo dell’arresto dell’immunizzazione prima che entrasse in commercio?“.

Janine Small, presidente dei mercati internazionali sviluppati di Pfizer, ha risposto: “No… Abbiamo dovuto… muoverci alla velocità della scienza per sapere cosa sta succedendo sul mercato“.

Watch as Pfizer executive Janine Small admits to EU parliament that Pfizer did not test the vaccine for preventing transmission of Covid prior to it being made available to the public. Small says, “We had to really move at the speed of science..we had to do everything at risk.” pic.twitter.com/FvTn01zv3J — True North (@TrueNorthCentre) October 11, 2022

Roos, deputato dei Paesi Bassi, ha sostenuto in un video su Twitter lunedì che questi commenti di Small confermano come milioni di persone siano stati ingannati in tutto il mondo.

“Milioni di persone in tutto il mondo si sono sentite costrette a vaccinarsi in virtù del mito che ‘lo si fa per gli altri‘”, ha detto Roos.

“Ora, questa si è rivelata una menzogna da quattro soldi” e “dovrebbe essere smascherata“, ha aggiunto.

“Se non ci si vaccina, si è antisociali. Questo è ciò che ci hanno detto il Primo Ministro e il Ministro della Salute olandesi“, ha detto Roos. Non ci si vaccina solo per se stessi, ma anche per gli altri: lo si fa per tutta la società“. Questo è ciò che hanno detto“. Pensiamo a quello poi che è stato detto in Italia!!!

🚨 BREAKING: In COVID hearing, #Pfizer director admits: #vaccine was never tested on preventing transmission. "Get vaccinated for others" was always a lie. The only purpose of the #COVID passport: forcing people to get vaccinated. The world needs to know. Share this video! ⤵️ pic.twitter.com/su1WqgB4dO — Rob Roos MEP 🇳🇱 (@Rob_Roos) October 11, 2022

La Food and Drug Administration ha scritto alla fine del 2020 che non c’erano dati disponibili per determinare se il vaccino avrebbe impedito la trasmissione e per quanto tempo avrebbe protetto dalla trasmissione del virus SARS-CoV-2 che causa la COVID-19.

“Al momento non sono disponibili dati per stabilire quanto a lungo il vaccino fornirà protezione, né esistono prove che il vaccino impedisca la trasmissione del SARS-CoV-2 da persona a persona”, aveva precisato l’agenzia. Nonostante questo la vaccinazione è stata imposta come una sorta di necessità sociale, obbligatoria per creare l’immunità di gregge che nessuno aveva mai pensato neppure a verificare. Eppure ce l’hanno venduta come una verità assoluta.