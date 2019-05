GUIDA ALL’AGGIOTAGGIO: COME LE MANOVRE DELLA COMMISSIONE MANOVRANO I CAMBI IN ASSENZA DI UNA BANCA CENTRALE SERIA

Breve guida all’aggiotaggio ed all’utilizzo della speculazione come strumento di pressione indebita.

PRECONDIZIONI:

La nazione in oggetto non deve avere una banca centrale in grado di contrastare le operazioni speculative sui titoli di stato; avere un’autorità superiore/sovranazionale che, sulla base di regole astruse e/o inutili, si arroghi il potere di sanzionare in modo arbitrario al limite della casualità

PRIMO PASSO: Scegliere un momento delicato della vita politica e/o economica di una nazione , come ad esempio durante la formazione di un governo o appena dopo una tornata elettorale;

SECONDO PASSO: Predisporre una lettera di pre-sanzione, o con comunicazioni stringenti, naturalmente basate su fatti non verificati e/o realizzati, quali ad esempio un rapporto debito PIL a 6 mesi dalla fine dell’anno quando i dati sino a questo momento verificatisi divergono sensibilmente da quelli previsionali ex post dell’Autorità Stessa. Ad esempio quando si preveda un crescita zero ed invece ve ne sia già stata una allo 0,2% in un singolo trimestre. Un poco come se ad un metereologo gli si chiedesse che tempo fa, e lui, invece che guardare fuori dalla finestra, vi propinasse le previsioni sbagliate del giorno prima;

TERZO PASSO: informare di queste comunicazioni la stampa prima di chi dovrebbe ricevere la lettera stessa, permettendo quindi che partano illazioni e speculazioni.

QUARTO PASSO: lasciare che il mercato faccia carne da porco.

L’operato di questi organi sovranazionali che decantano il mercato, salvo poi operare in suo totale spregio, è da manuale della protervia. Il problema non è che loro fanno quello che vogliono, è che noi lo permettiamo.

Naturalmente NON Stiamo parlando della lettera che dovrebbe arrivare domani (notizie di stampa ovvio) con l’indicazione di una possibile procedura per eccesso di debito, come non lo si sapesse da 30 anni che il nostro debito eccede i limiti di Maastricht… Noooo è solo un caso teorico.



