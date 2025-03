Guerra ai Cartelli della Droga: gli USA portano di nuovo in campo l’U2

Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare degli Stati Uniti, Gen. David Allvin, ha confermato che gli aerei spia U-2 Dragon Lady hanno effettuato missioni intorno al confine con il Messico.

L’alto ufficiale del servizio ha anche confermato l’uso di aerei e droni RC-135V/W Rivet Joint per l’intelligence, la sorveglianza e la ricognizione (ISR), come parte dell’ancora crescente sostegno militare degli Stati Uniti per gli sforzi di sicurezza del confine sud-occidentale sotto il presidente Donald Trump.

“Mentre la maggior parte di noi si dirige verso il fine settimana, voglio ringraziare i nostri equipaggi di U-2, RC-135 e RPA [velivoli a pilotaggio remoto; droni] che stanno instancabilmente fornendo un supporto ISR senza pari per @USNorthernCmd [Comando settentrionale degli Stati Uniti] al confine per ripristinare la sovranità e proteggere le comunità americane”, ha scritto Allvin in un post di oggi su X , di cui si vede uno screenshot qui sotto. “Rimanete al sicuro e grazie!”.

As most of us head into the weekend, I want to thank our U-2, RC-135 & RPA crews who are tirelessly providing unrivaled ISR support for @USNorthernCmd at the border to restore sovereignty and protect American communities…Stay safe and thank you! @PeteHegseth @SeanParnellATSD pic.twitter.com/A2NLhv9WeL — General David Allvin (@OfficialCSAF) March 14, 2025

La CNN ha riferito per prima l ‘uso degli U-2 a sostegno delle operazioni in corso lungo il confine sud-occidentale già a febbraio, citando però funzionari senza nome. La notizia ha fatto seguito a quella che gli RC-135V/W e gli aerei da pattugliamento marittimo P-8A Poseidon della Marina statunitense stavano effettuando missioni di sorveglianza in Messico, comprese sortite sul Golfo di California .

Un’immagine precedentemente diffusa dalla US Navy che mostra il personale a bordo di un aereo da pattugliamento P-8A durante una missione lungo il confine con il Messico. USN Sottufficiale di 2° classe Andy Anderson

A febbraio è stato riferito che la Central Intelligence Agency (CIA) stava effettuando voli di sorveglianza all’interno dello spazio aereo messicano utilizzando droni MQ-9 Reaper . Le autorità messicane hanno poi confermato che il governo statunitense stava conducendo operazioni ISR aeree all’interno del Paese e che ciò aveva contribuito all’arresto di almeno due membri anziani del cartello.

Perché utilizzae gli U2?

Gli U2 sono in servizio da esattamente 70 anni, visto che entraro in servizio nel 1955. Aerei di ricognizione a lungo raggio, prima fotoricognizione poi con sensori, erano i Re della ricognizione sull’Unione Sovietica negli anni cinquanta.

Quando l’URSS sviluppò i missili antiaerei divennero troppo vulnerabili e furono passati a ruoli meno impegnativi, ma la loro carriera non si è mai interrotta.

I comandi della USAF non hanno voluto assolutamente rivelare che tipo di ricognizione venga ora svolta sul confine meridionale.

In generale, gli U-2 dell’Air Force possono essere equipaggiati con un’ampia gamma di sensori diversi, molti dei quali potrebbero fornire capacità utili a sostegno delle operazioni di sicurezza al confine. Come ha scritto TWZ nel 2021, dopo che un U-2 è stato individuato mentre volava lungo il confine sud-occidentale in quella che, secondo il 9° Stormo di ricognizione, era una missione di addestramento di routine:

“Gli U-2S dell’Air Force possono trasportare una varietà di pacchetti di sensori diversi , tra cui telecamere panoramiche e altre telecamere grandangolari e sistemi di imaging radar , e uno di questi velivoli potrebbe, plausibilmente, offrire un modo per ottenere in modo relativamente rapido un’istantanea dell’attività di confine in un particolare momento, anche se [l’U-2S con il numero di serie] 68-10329 non l’ha fatto in questo caso specifico. Le stesse immagini sarebbero utili anche per scopi di mappatura generale , compresa la creazione di mappe radar che possono mostrare dettagli che le immagini elettro-ottiche o termiche non possono mostrare. L’U-2 può anche trasportare carichi utili per la raccolta di informazioni sulle comunicazioni”.

Le immagini e le comunicazioni intercettate potrebbero aiutare a stabilire i cosiddetti “modelli di vita” di base in una particolare area, o anche per un individuo o un gruppo di individui selezionati. Questo, a sua volta, potrebbe aiutare a perfezionare le strategie di raccolta dell’intelligence, o addirittura essere utilizzato per pianificare ed eseguire operazioni, compresi attacchi e raid di terra.

Gli U2, con la propria sensoristica avanzata, potrebbero quindi aiutare a future azioni dirette delle forze armate USA nei confronti dei cartelli messicani, Un’opzione che resta dietro l’angolo, anche se le trattative in merito con il governo Messicano sono ancora in corso e intervenire senza ul suo accordo sarebbe una mossa verameente estrema.