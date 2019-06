GPG VS COTTARELLI, CHE HA TORTO ( Tanto per cambiare)

Grazie al sempre ottimo e mai banale lavoro di GPG vi presentiamo un’infografica che smentisce, tanto per cambiare, uno degli assiomi assoluti Cottarelliani:

NON ESISTE PAESE SULLA TERRA DOVE SI SIA RIDOTTO IL DEBITO AUMENTANDO IL DEFICIT

Frase scritta nella pietra e destinata ad una gloria imperitura…. O no??

Signori e signore, ecco il primo paese marziano, cioè l’Italia dal 2000 al 2017

In Italia fino al 2007 il deficit sale ed il debito scende, quindi c’è la crisi del 2008, che presenta una singolarità, dopo la quale cresce cala il deficit, ma cresce anche il debito. Il calo del deficit corrisponde però anche alla stagnazione economica ed alla crescita della disoccupazione.

Insomma, caro Cottarelli, non bisogna girare il mondo per trovare il “Paese che diminuisce il debito aumentando il deficit”. Basta che tu esca di casa, e forse questa è la migliore spiegazione del motivo per cui non ci sei tu alla preside xa del consiglio