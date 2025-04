Goldman Sachs identifica tutti i Settori Industriale in cui la Cina è Superiore

Goldman ospita questa settimana il suo Private Tech Tour 2025. Da lunedì a giovedì, gli analisti di Goldman visiteranno aziende a Shanghai, Shenzhen e Guangzhou. Il tour prevede incontri con i vertici aziendali e visite agli stabilimenti di 19 aziende operanti in otto settori chiave. Questi settori, tra cui l’intelligenza artificiale, i semiconduttori, l’eVTOL e la fotonica, sono destinati a definire le grandi potenze del 2030.

Le prime conclusioni tratte dall’ecosistema tecnologico cinese suggeriscono che l’Asia è in testa, soprattutto per quanto riguarda i telefoni cellulari, gli eVTOL e altre tecnologie che condividono ecosistemi di produzione simili.

Questo rapporto serve da campanello d’allarme per le élite di Washington: il reshoring di queste catene di approvvigionamento critiche è essenziale per il dominio nel 2030.

Ecco un elenco delle 19 aziende in 8 settori critici che gli analisti hanno visitato o visiteranno questa settimana:

Satelliti: Landspace, fornitore cinese di razzi a propellente liquido e riutilizzabili Silicon Photonics: Sicoya, Qianmu Laser, Macrochip, fornitori cinesi di laser CW (onda continua) Robotaxi: Deeproute AI, Rhino.ai, GigaAI, fornitori cinesi di software e chipset per la guida autonoma eVTOL: Aeroht (affiliata di Xpeng), veicoli volanti cinesi Software AI: 01.AI, AutoArk AI, modello di base AI cinese e agente AI Hardware AI: MetaX, ZStack, xFusion, potenza di calcolo AI cinese e server Semiconduttori: Innogrit, Ascen Power, ZenSemi, Capcon Semi, fornitori cinesi di circuiti integrati di memoria, SiC, fonderie e apparecchiature di packaging avanzate Smartphone: OPPO, Nothing, produttori cinesi di smartphone

L’analista ha fornito un elenco delle aziende su cui i clienti dovrebbero puntare:

Satelliti: UMT, WNC, Hon Hai; rapporto approfondito sui satelliti, Silicon Photonics: Landmark, VPEC; rapporto iniziale, Robotaxi: Horizon Robotics, Pony AI, eVTOL: Ehang, Software AI: Kingsoft Office, Kingdee, Yonyou, Hardware AI: Cambricon, FII, Quanta, Semiconduttori: Montage, SICC, SMIC, ASMPT, Smartphone: Transsion.

È emerso che la fotonica al silicio, i robotaxi, gli eVTOL, il software AI, i semiconduttori e gli smartphone condividono un ecosistema produttivo profondamente interconnesso incentrato sulla produzione elettronica avanzata, l’integrazione dei semiconduttori e la co-ottimizzazione software-hardware. Attualmente, la Cina controlla una parte consistente di queste catene di approvvigionamento essenziali per la difesa nazionale degli Stati Uniti.

La guerra commerciale del presidente Trump mira a riportare queste catene di approvvigionamento critiche negli Stati Uniti per garantire il dominio americano nel 2030.

Marc Andreessen di Andreessen Horowitz ha recentemente sottolineato in un podcast che tre settori chiave (droni, automobili e robot ) sono destinati a succedere agli smartphone come prossime grandi piattaforme tecnologiche. Ha affermato che queste tecnologie condividono un ecosistema produttivo simile e ha avvertito che la Cina domina queste catene di approvvigionamento.

La grande sfida per gli Stati Uniti è la mancanza di aziende che riuniscano sotto un unico tetto tutte o la maggior parte di queste tecnologie: veicoli elettrici, robot, intelligenza artificiale, droni, spazio e altro ancora. Aziende cinesi come BYD, NIO, Xpeng e altre stanno rapidamente costruendo questo ecosistema completo. Negli Stati Uniti, l’unico esempio paragonabile è l’impero di Elon Musk: Tesla (veicoli elettrici e robot umanoidi), xAI (sviluppo dell’intelligenza artificiale e social media tramite X) e SpaceX (lancio di razzi e internet satellitare).

Ancora più allarmante è il continuo impegno del Partito Democratico per distruggere Tesla e le aziende di Elon Musk, aziende che sono posizionate per guidare gli Stati Uniti fino al 2030 nella grande competizione di potere contro il Partito Comunista Cinese.