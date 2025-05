Gli USA vendono un sofisticato Software per la Sorveglianza marittima all’India. Un nuovo clima?

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha approvato la potenziale vendita all’India di tecnologia per la sorveglianza dell’ambito marittimo per un valore stimato di 131 milioni di dollari.

Nuova Delhi ha richiesto l’acquisto del software SeaVision (compresi i miglioramenti software richiesti), l’assistenza tecnica per la formazione del personale sul campo, il supporto remoto per il software e l’analisi, l’accesso alla documentazione SeaVision e altri elementi correlati alla logistica e al supporto del programma.

“La vendita proposta migliorerà la capacità dell’India di far fronte alle minacce attuali e future rafforzando la sua consapevolezza del dominio marittimo, le sue capacità analitiche e la sua posizione strategica”, ha scritto l’Agenzia per la cooperazione in materia di sicurezza della difesa.

Hawkeye 360, con sede in Virginia, è il principale appaltatore della potenziale vendita e non è noto alcun accordo di compensazione proposto.

Software SeaVision

Sviluppato dalla Marina degli Stati Uniti e utilizzato da oltre 30 paesi, questo strumento basato sul web consente agli utenti di visualizzare e condividere un’ampia gamma di informazioni marittime sul traffico e sui naviganti.

Per gestire le informazioni, fornisce analisi basate su regole definite dall’utente che valutano e notificano all’utente le attività o gli eventi marittimi.

La tecnologia consente all’utente di monitorare e tracciare decine di migliaia di navi in tutto il mondo e di ricevere informazioni sulle singole imbarcazioni. Praticamente è un tracker mondiale deltraffico marittimo, con la differenza che ciascuno può scegliere quello che vuole seguire ed analizzare.

Raccoglie dati da più fonti, quali satelliti, radar costieri, sistemi di identificazione automatica e sensori elettro-ottici.

Questa capacità consentirà alla Marina indiana di scansionare la vasta distesa dell’Oceano Indiano alla ricerca di navi da guerra cinesi e altre potenziali minacce.

La cessione di questa risorsa è anche un segnale delle relazioni migliori fra USA e India: nonostante il problema dei dazi, che comunque l’India sta superando riducendo le fortissime tariffe all’entrata, le relazioni fra le due potenze stanno migliorando, anche perché il Pakistan si appoggia alla Cina, e questo ha irritato Nuova Delhi e Pechino. La disponibilità USA a cedere questa tecnologia è un segnale di un nuovo equilibrio internazionale.