Gli USA usano un’isola nel Mar Rosso per colpire gli Houthi

Di giorno e nelle ore notturne gli aerei da guerra statunitensi hanno intensificato notevolmente gli attacchi aerei sullo Yemen, con diverse decine di attacchi nella sola giornata di venerdì e altri nella notte e sabato.

“Gli attacchi aerei degli Stati Uniti hanno colpito più di 40 località nelle zone dello Yemen controllate dagli Houthi, compresa la capitale Sanaa, secondo i media locali affiliati al gruppo ribelle”, spiegano i media regionali. Alcuni rapporti hanno contato oltre 70 attacchi nelle ultime 24 ore.

Circa la metà di questi attacchi ha colpito i quartieri Tahrir e Qiyada della capitale yemenita, che contengono quartieri residenziali. Anche l’aeroporto internazionale di Sanaa è stato colpito per la seconda notte consecutiva.

Gli attacchi guidati dagli Stati Uniti sono diventati quasi ininterrotti, con decine di morti e molti feriti sul campo, dopo che questa settimana il presidente Trump ha avvertito di essere pronto a bombardare lo Yemen per “molto tempo” se gli Houthi non fermeranno i loro attacchi con droni e missili contro le navi del Mar Rosso. Con la fine del conflitto in Israele e in Siria gli USA hanno i mezzi per mantenere uesta promessa,

Il Presidente degli Stati Uniti ha salutato l’operazione in Yemen, in corso da circa due settimane, come “un successo che va oltre le nostre più rosee aspettative”. Tuttavia, non ci sono segnali che gli Houthi intendano fermare i loro attacchi al largo delle coste yemenite e contro Israele.

Al Jazeera ha osservato che “il Comando centrale dell’esercito statunitense (CENTCOM), che ora ha l’autorità dalla Casa Bianca di colpire in modo offensivo nello Yemen senza una preventiva approvazione”.

Secondo le notizie emergenti, gli attacchi sono continuati sabato e con una sorpresa. Pare che gli USA, per facilitare le operazioni, abbiano realizzato una base su una piccola isola yemenita del del Golfo di Aden.

Nel frattempo, le foto satellitari analizzate dall’AP mostrano che una misteriosa pista di atterraggio appena al largo dello Yemen, in un punto chiave di strozzatura marittima, sembra ora pronta ad accogliere voli e bombardieri B-2 a distanza di tiro dal Paese sabato.

Gli attacchi di sabato hanno preso di mira diverse aree dello Yemen sotto il controllo degli Houthi, sostenuti dall’Iran, tra cui la capitale Sanaa e i governatorati di al-Jawf e Saada, secondo quanto riportato dai media controllati dai ribelli. Gli attacchi a Saada hanno ucciso una persona e ne hanno ferite altre quattro, ha dichiarato l’agenzia di stampa SABA, gestita dagli Houthi.

Times of Israel ha riportato ulteriori informazioni sulla suddetta pista di atterraggio :

Le immagini satellitari di Planet Labs PBC mostrano che una pista di atterraggio sembra ora pronta sull’isola di Mayun, un affioramento vulcanico al centro dello stretto di Bab el-Mandeb, al largo dello Yemen.

Le immagini mostrano che la pista di atterraggio è stata dipinta con i segni di designazione “09” e “27” rispettivamente a est e a ovest della pista.

La coalizione a guida saudita che combatte gli Houthi ha riconosciuto di avere “attrezzature” a Mayun, nota anche come Perim. Tuttavia, il traffico aereo e marittimo verso Mayun ha collegato la costruzione agli Emirati Arabi Uniti, che sostengono una forza secessionista nello Yemen nota come Consiglio di transizione meridionale.

Sembra quindi che gli aerei da guerra statunitensi possano ora utilizzare uno spazio aereo “locale” sotto l’egida della coalizione saudita.

Invece di costringere gli Houthi a fare marcia indietro, il gruppo militante ha continuato ad attaccare il sud e il centro di Israele con missili balistici.

“La forza missilistica ha preso di mira l’aeroporto Ben Gurion nell’area occupata di Jaffa (Tel Aviv) con un missile balistico Zulfiqar e un obiettivo militare a sud di Jaffa occupata con un missile balistico ipersonico Palestine-2. L’operazione ha raggiunto con successo il suo obiettivo”, ha dichiarato giovedì l’esercito Houthi dello Yemen.

Israele non ha riportato morti o vittime da questi attacchi, ma i danni sono stati limitati e i missili sono soprattutto caduti nel deserto o sono stati intercettati.