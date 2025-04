Gli USA riprendono la produzione dell’obice M777

L’esercito degli Stati Uniti ha affidato alla BAE Systems la produzione delle strutture principali dell’obice leggero M777 per un valore di 162 milioni di dollari.

BAE ha già avviato la collaborazione con le catene di fornitura statunitensi e britanniche per la produzione della struttura in titanio dell’arma, che costituisce la base del cannone.

I lavori iniziali sono iniziati dopo l’assegnazione di un contratto a tempo indeterminato nel dicembre 2023.

Le prime strutture principali saranno prodotte nel nuovo stabilimento di sviluppo e produzione di artiglieria di BAE a Sheffield, nel Regno Unito, nonché all’interno della catena di fornitura statunitense.

La consegna inizierà nel 2026. “Questo contratto rappresenta una tappa fondamentale per il rilancio della produzione dell’M777 in un momento critico, in cui gli obici svolgono un ruolo chiave nelle operazioni in Europa”, ha dichiarato John Borton, vicepresidente di BAE Systems Weapons Systems UK.

“Siamo onorati di supportare i nostri alleati della NATO fornendo loro l’unico obice leggero da 155 mm al mondo collaudato in battaglia.

Continueremo a garantire che l’M777 rimanga il re dell’artiglieria anche in futuro, grazie a inserimenti tecnici, sviluppi di munizioni a guida di precisione a lungo raggio e opzioni di mobilità flessibili”.

Aumento della domanda

Il produttore ha registrato un rinnovato interesse per il cannone trainato dopo le sue imprese nella guerra in Ucraina.

Circa 200 M777 sono stati consegnati all’Ucraina da paesi come Stati Uniti, Australia e Canada e sono stati ampiamente utilizzati al fronte, mostrando tutti i propri punti di forza e di debolezza.

Con un peso di sole 4 tonnellate circa, meno della metà dei cannoni trainati da 155 mm esistenti, il compatto M777 può essere rapidamente trainato da veicoli tattici, trasportato con elicotteri o aerei da trasporto come il Lockheed C-130 Hercules o il C-5 Galaxy.

Il cannone supporta una gamma di proiettili guidati e non guidati, tra cui M982 l’Excalibur sviluppato da Raytheon-BAE, ed è considerato più facile da usare, ma che può essere distrubato in quanto utilizza un sistema di guida GPS. I proiettile base è l‘M1128, ma c’è anche M549A1 con propulsione a razzo e gittadi di oltre 30 km

Il cannone è stato introdotto dall’esercito statunitense nel 2005 e se ne stima che circa 1.000 siano stati acquistati dall’esercito e dal corpo dei marines degli Stati Uniti.

Altri operatori includono le forze di terra di Canada, Australia, India e Ucraina.