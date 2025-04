Gli USA pensano di abbandonare i tentativi di pace in Ucraina e lasciare ognuno a se stesso

Gli Stati Uniti abbandoneranno i tentativi di mediazione per un accordo di pace tra Russia e Ucraina se non ci saranno progressi molto rapidi e se non emergeranno chiari segnali che un accordo è possibile, ha dichiarato venerdì il segretario di Stato americano Marco Rubio.

“Non continueremo questo tentativo per settimane e mesi. Dobbiamo quindi decidere molto rapidamente, e parlo di pochi giorni, se ciò sia fattibile nelle prossime settimane”, ha affermato il Segretario Rubio.

Rubio ha tenuto incontri a Parigi con i leader europei e ucraini per discutere della guerra in Ucraina.

“Il presidente è molto convinto di questo. Ha dedicato molto tempo ed energie a questo… è importante, ma ci sono molte altre cose davvero importanti in corso che meritano altrettanta, se non maggiore, attenzione”, ha affermato il massimo diplomatico statunitense.

Il presidente Donald Trump ha promesso di porre rapidamente fine alla guerra in Ucraina e i suoi diplomatici si sono impegnati con l’Ucraina e la Russia per negoziare un accordo di pace.

Tuttavia, i progressi si sono arrestati e gli Stati Uniti ora segnalano che potrebbero abbandonare i tentativi di pace. Questo potrebbe anche significare la fine dell’assitenza di intelligence americana, una mossa che daneggerebbe la capacità difensiva dell’Ucraina. Nello stesso tempo l’amministrazione Trump ha confermato le sanzioni alla Russia per un anno. Un segnale che, senza passi avanti significativi, la Russia perderà la possibilità di alleggerire le sanzioni finanziaria. Una politica di bastone e carota che vuole arrivare a dei risultati, presto.

Questa settimana gli Stati Uniti e l’Ucraina hanno compiuto progressi verso un accordo sui minerali.

Giovedì i due paesi hanno firmato un memorandum d’intesa con l’obiettivo di finalizzare i colloqui su un partenariato per le risorse minerarie e un fondo per la ricostruzione.

“Siamo lieti di annunciare la firma, con i nostri partner americani, di un memorandum d’intesa che apre la strada a un accordo di partenariato economico e all’istituzione del Fondo di investimento per la ricostruzione dell’Ucraina”, ha scritto su X Yulia Svyrydenko, primo vice primo ministro e ministro dell’Economia dell’Ucraina.

L’Ucraina ha affermato che l’obiettivo del memorandum è quello di completare i negoziati sull’accordo definitivo entro il 26 aprile e di firmare un accordo definitivo subito dopo.