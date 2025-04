Gli USA fanno sul serio sulle Terre Rare: Exim Bank finanzia l’Australia per rompere il Monopolio Cinese

Gli Stati Uniti alzano il tiro nella strategia per affrancarsi dalla quasi totale dipendenza della Cina per l’approvvigionamento di terre rare, elementi critici per una vasta gamma di tecnologie avanzate, dall’elettronica alla difesa. L’ultima mossa in questa direzione arriva direttamente da un’agenzia federale chiave: la Export-Import Bank degli Stati Uniti (EXIM).

Mercoledì scorso, la società mineraria australiana Victory Metals ha annunciato un passo significativo che testimonia l’impegno americano: ha ricevuto una Lettera d’Intenti (LoI) non vincolante dalla EXIM per un potenziale finanziamento fino a 190 milioni di dollari. L’obiettivo? Sostenere lo sviluppo del progetto di terre rare pesanti North Stanmore nell’Australia occidentale.

Questa LoI colloca Victory Metals in una posizione privilegiata, essendo tra i pochi sviluppatori australiani di minerali critici ad attrarre l’interesse diretto di un’importante entità governativa statunitense. Il finanziamento proposto, strutturato come debito per circa 15 anni, rientra nel quadro del programma “China and Transformational Exports Programme (CTEP)” della EXIM. Un nome che dice tutto: l’iniziativa è esplicitamente volta a rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento statunitensi, supportando progetti strategici nel settore minerario che mirano a ridurre la dipendenza da Pechino.

Brendan Clark, CEO di Victory Metals, non ha nascosto l’importanza dell’evento, definendolo “un traguardo importante per Victory e un chiaro segnale dell’importanza strategica del nostro progetto non solo per l’Australia, ma anche per i nostri alleati all’estero”. Ha inoltre sottolineato come il supporto di EXIM, specialmente sotto l’ombrello del programma CTEP, aumenti il potenziale dell’azienda come “fornitore sicuro e non cinese di minerali critici”.

La LoI apre inoltre a North Stanmore la possibilità di beneficiare di un trattamento preferenziale ai sensi della Sezione 402 della riautorizzazione EXIM del 2019. Tale disposizione dà priorità ai progetti considerati vitali per rafforzare la leadership e la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

Il progetto North Stanmore, situato nella regione di Cue, è particolarmente interessante perché ospita elementi di terre rare pesanti, scandio e afnio. Si tratta di materiali la cui importanza è in costante crescita in settori cruciali come l’energia pulita, l’aerospaziale e la difesa.

Pur essendo la LoI non vincolante e subordinata alle verifiche e alle politiche standard della EXIM, Victory la interpreta come una “via chiara” per assicurarsi finanziamenti a lungo termine con il sostegno governativo. La società confida che questo supporto rafforzerà la sua posizione nelle negoziazioni future con potenziali partner a valle, produttori di apparecchiature originali e industrie legate alla difesa, tutti alla ricerca attiva di catene di approvvigionamento alternative e più sicure rispetto a quelle dominate dalla Cina.

Victory Metals ha ribadito l’intenzione di proseguire con lo sviluppo del progetto North Stanmore fino alla fase di produzione, puntando a sfruttare il potenziale del sito per fornire al mercato globale materiali critici di alto valore, estratti in modo etico.

Questa mossa della EXIM evidenzia in modo tangibile la determinazione degli Stati Uniti nel costruire una rete di approvvigionamento di terre rare più diversificata e meno vulnerabile alle pressioni geopolitiche, riconoscendo nell’Australia un partner chiave in questa strategia di sicurezza economica e nazionale. Con questa iniziativia si cerca di superare la scarsità di terre rare pesanti negli USA, dove l’unica miniera funzionate produce solo terre rare leggere. Con questo investimento nelle terre rare pesanti si cerca di superare il blocco imposto dalla Cina.