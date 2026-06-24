Gli USA cancellano l’Indo-Pacifico? Il dilemma dell’India e le conseguenze del realismo di Trump

C’è un dettaglio burocratico che sta facendo tremare i polsi a più di una cancelleria asiatica. La potenziale decisione dell’amministrazione Trump di riportare l’attuale US Indo-Pacific Command alla sua vecchia nomenclatura di Pacific Command non è una semplice questione di etichette militari. È il segnale di un terremoto geostrategico che mette in discussione un ventennio di certezze, colpendo al cuore l’architettura su cui l’India ha costruito la sua recente fortuna internazionale.

Per quasi vent’anni, Nuova Delhi ha cullato una comoda presunzione: la sua importanza strategica per gli Stati Uniti sarebbe cresciuta di pari passo con l’espansione del potere cinese. Ma cosa succede se Washington decide che stabilizzare i rapporti con Pechino è un affare più redditizio che tentare di contenerla?

Il ritorno della diplomazia transazionale

I segnali in arrivo da Washington parlano chiaro. La nuova amministrazione americana sembra decisamente meno interessata a costruire vaste e dispendiose coalizioni di lungo periodo, preferendo accordi transazionali e bilaterali che servano l’immediato interesse economico e politico degli Stati Uniti. L’ombra di un’intesa in stile “G2” tra Washington e Pechino, evocata a più riprese dallo stesso Trump, ridisegnerebbe le catene del valore globali e le priorità diplomatiche.

Se spogliamo la questione dal rassicurante gergo diplomatico, emerge una domanda brutalmente onesta per l’establishment indiano: gli Stati Uniti avrebbero mai investito così pesantemente in India – dall’accordo sul nucleare civile, alle tecnologie condivise, fino al Quad – se la Cina non fosse diventata il loro principale competitor? La risposta, per quanto sgradita, è probabilmente no.

La Cina è stata, paradossalmente, il più grande volano del valore strategico indiano. Questa rendita di posizione ha garantito all’India un enorme margine di manovra economica. Washington ha finora chiuso un occhio (e spesso due) sugli acquisti indiani di petrolio russo a sconto, sui legami commerciali con l’Iran e sulla riluttanza ad allinearsi al regime sanzionatorio occidentale. Ma se la necessità americana di bilanciare la Cina viene meno, questo “premio geopolitico” è destinato a contrarsi rapidamente.

Le ricadute economiche: dalla rendita alla realtà

Se il paradigma cambia, le conseguenze economiche per l’India saranno immediate. Senza lo scudo della “necessità strategica”, la tolleranza americana verso l’autonomia indiana si assottiglierà. Le relazioni diventeranno strettamente contabili.

L’India ha giocato magistralmente su più tavoli: siede nel Quad con gli USA, ma è un pilastro dei BRICS e della SCO (Shanghai Cooperation Organization) a trazione sino-russa. Compra armi francesi, petrolio russo e dialoga con i Paesi del Golfo. Tuttavia, come la storia economica insegna, la partecipazione non equivale alla leadership.

Ecco un quadro della reale posizione indiana nei consessi globali:

Organizzazione Ruolo dell’India Azionista di maggioranza reale Quad Partner strategico marittimo Stati Uniti BRICS Voce del Sud Globale, freno anti-occidentale Cina SCO Osservatore attivo / Partner eurasiatico Russia e Cina G7 (Invitato) Swing state, mercato di sbocco Stati Uniti ed Europa

In tutti questi consessi, l’India è presente ai tavoli che contano, ma raramente è lei a scrivere il menù. Qualche volta è chiamata a consultazione, qualche volta è parte del menù stesso.

L’illusione del polo e la via industriale (Viksit Bharat 2047)

Molti analisti a Nuova Delhi amano descrivere l’India come un futuro “polo” in un mondo multipolare. Ma un vero polo non deriva la propria importanza dalle strategie altrui. Gli Stati Uniti o la Cina contano per il loro intrinseco peso economico, manifatturiero, tecnologico e militare. L’India, pur con la sua formidabile crescita, non è ancora a quel livello. Un po’ come la Russia è importante quando prende una posizione pro o contro qualcuno, ma non per sua forza autonoma.

E qui entra in gioco la vera scommessa economica. L’India ha capito che l’autonomia strategica senza una solida base industriale è solo uno slogan da conferenza stampa. L’obiettivo non è tanto plasmare l’ordine globale (ambizione forse eccessiva), quanto accumulare abbastanza potenza economica e tecnologica per non essere mai costretti a schierarsi nel blocco di qualcun altro.

È per questo che il piano Viksit Bharat 2047 (L’India sviluppata entro il 2047) è infinitamente più importante del futuro del Quad. Lo sviluppo di una filiera dei semiconduttori, l’espansione di una manifattura pesante capace di assorbire l’enorme forza lavoro, l’indigenizzazione della difesa e la creazione di corridoi logistici indipendenti sono gli unici veri scudi contro le fluttuazioni della politica estera americana.

Le etichette diplomatiche passano, le amministrazioni cambiano, l’Indo-Pacifico può tornare a essere solo l’Oceano Pacifico. Il vero test per Nuova Delhi sarà dimostrare che il mondo ha bisogno dell’India per quello che produce e rappresenta, e non solo perché è l’unica alternativa demografica ed economica in grado di fare ombra a Pechino.