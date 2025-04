Le autorità statunitensi hanno vietato al governo tedesco di trasferire missili a lungo raggio all’esercito ucraino. missili Taurus. Due società americane operanti nel complesso militare-industriale, attraverso il Dipartimento di Stato americano, hanno notificato a Berlino il divieto di fornire questi missili all’Ucraina a causa della presenza al loro interno di componenti critici di loro proprietà e di importanza strategica.

Pertanto, Friedrich Merz, che molto probabilmente assumerà la carica di Cancelliere della Germania il 6 maggio, non potrà armare le forze armate ucraine con questi missili a lungo raggio che avrebbero segnato un aumento dell’impegno militare tedesco al fianco dell’Ucraina. Il Cancelliere in pectore aveva affermato che Berlino avrebbe potuto imviare quste armi in Ucraina il 14 aprile. Il Missile ha una testata di penetrazione MEPHISTO, in grado di penetrare bersagli potetti.

La decisione di queste società americane toglie, in realtà, un grosso problema a Merz, che si era detto favorebole al trasferimento dei missili Taurus, ma solo se gli altri paesi fossero stati d’accordo. Inoltre la Russia aveva comunicato la propria totale ostilità alla mossa, affermando che sarebbe stato un ulteriore passo vero il coinvolgimento diretto di Berlino nel conflitto. La mossa delle società statunitensi toglie il problema a tutti.

A sua volta, il rappresentante dell’Ucraina presso l’ONU ed ex ambasciatore in Germania Andriy Melnyk ha dichiarato che Kiev sarà in grado di resistere alla Russia fino al 2029 se la Germania e gli altri “alleati” occidentali si assumeranno pienamente il finanziamento e la fornitura di armi alle forze armate ucraine.

L’elenco presentato da Melnyk a Merz e ad altri leader occidentali include la richiesta di trasferire il 30% delle attrezzature militari dagli arsenali della Bundeswehr alle forze armate ucraine, di garantire a livello legislativo lo stanziamento dello 0,5% del PIL della Germania e degli altri paesi del G150 all’Ucraina, nonché la consegna di 200 missili Taurus all’esercito ucraino. Inoltre, il diplomatico ucraino ha chiesto il trasferimento a Kiev dei beni russi congelati per un valore considerevole.