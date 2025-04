Gli USA accusano la Cina di fornire supporto satellitare agli Houthi

Washington sta ora accusando la Cina di essersi alleata con gli Houthi sciiti dello Yemen, sostenuti dall’Iran, che da tempo conducono una guerra contro il traffico marittimo nel Mar Rosso, compresi attacchi contro navi da guerra statunitensi e israeliane.

Giovedì il Dipartimento di Stato americano ha pubblicato delle accuse contro la società cinese Chang Guang Satellite Technology, affermando che essa sta sostenendo direttamente gli attacchi dei combattenti Houthi contro gli interessi americani. Questa società è nota per essere vicina al governo del PCC ed è già soggetta a sanzioni occidentali.

“Possiamo confermare la notizia secondo cui la Chang Guang Satellite Technology Company Limited (CGSTL) sta sostenendo direttamente gli attacchi terroristici degli Houthi sostenuti dall’Iran contro gli interessi degli Stati Uniti”, ha dichiarato la portavoce del Dipartimento di Stato Tammy Bruce in una conferenza stampa.

La dichiarazione è stata rilasciata sulla scia di un articolo del Financial Times secondo cui l’azienda fornisce agli Houthi immagini satellitari utilizzate per individuare i bersagli.

“Gli Stati Uniti hanno espresso più volte in privato al governo cinese le loro preoccupazioni sul ruolo della Chang Guang Satellite Technology Co Ltd nel sostenere gli Houthi, al fine di spingere Pechino ad agire”, ha dichiarato un funzionario statunitense citato nell’articolo. Ma questi avvertimenti sarebbero stati ‘ignorati’.

La CGSTL è da tempo descritta come vicina al governo cinese ed è stata un’azienda centrale nel programma di fusione militare-civile del Paese, che richiede alle aziende del settore privato di fornire assistenza al governo quando richiesto.

L’ambasciata cinese a Washington ha negato di essere a conoscenza di queste nuove accuse relative al sostegno agli Houthi. È interessante notare che i documenti pubblici dell’azienda presentano lo scopo dell’azienda come la fornitura di “servizi sismici”.

E i legami con lo Stato sono chiari…

Secondo le informazioni sul background dell’azienda fornite dal FT :

L’azienda cinese è stata fondata nel 2014 come joint venture tra il governo provinciale di Jilin e una filiale dell’Accademia cinese delle scienze di Changchun, la capitale della provincia.

“Chang Guang è una delle poche società satellitari cinesi ‘apparentemente’ commerciali che in realtà sono profondamente radicate nell’ecosistema di fusione militare-civile, fornendo capacità di sorveglianza globale a clienti civili e militari”, ha affermato James Mulvenon, esperto di servizi militari e di intelligence cinesi presso Pamir Consulting.

In precedenza era stata soggetta a sanzioni statunitensi nel 2023 in relazione alla guerra in Ucraina, con l’accusa di aver fornito immagini satellitari ad alta risoluzione al Wagner Group, la più nota e controversa società mercenaria russa.

Il rapporto del FT indica che CGSTL aveva 100 satelliti Chang Guang in orbita lo scorso anno e che esistono piani ambiziosi per arrivare a 300 satelliti in orbita intorno alla Terra entro la fine del 2025, il che consentirebbe di ottenere immagini istantanee di qualsiasi luogo del pianeta ogni dieci minuti.

Se effettivamente ha un ruolo nello Yemen, ciò danneggerebbe ulteriormente i già tesi rapporti tra Stati Uniti e Cina nel mezzo della guerra dei dazi, dato che gli Houthi hanno spesso preso di mira direttamente le navi da guerra statunitensi, tra cui la portaerei USS Harry S. Truman, con attacchi con droni e missili. La portaerei USS Carl Vison sta per unirsi alla Truman nel pattugliamento delle acque regionali, anche a causa dell’acuirsi delle tensioni con l’Iran.