Gli “Shortisti”, coloro che guadagnano quando la borsa scende

Chi sono gli “shortisti” (shorters)?

Semplice, tutti quelli che vendono per guadagnare al ribasso.

L’investitore normale non immagina nemmeno che si possa guadagnare con i ribassi, e invece si può eccome.

Spiego in modo semplice come funziona e perche’, a volte, ci sono notti in cui hanno un sonno agitato.

Nei mercati finanziari è possibile prendere un’azione in prestito (ponendo a disposizione una percentuale del prezzo a garanzia) , venderla sul mercato (diciamo a 100) e se tutto va giù, ricomprarla diciamo ad 80 guadagnando 20. In questo esempio il nostro shorter guadagna , perchè ricompra la stessa azione ad un prezzo più basso e la restituisce a chi gliel’ha prestata. Paga l’interesse per il tempo del prestito ed è felice.

Si chiama “short” (a breve) perchè è molto dispendioso tenere per lungo tempo una posizione ribassista perchè l’azione è in prestito e si deve pagare un tasso di interesse. Inoltre, è statisticamente molto maggiore il tempo in cui le borse sono al rialzo di quello al ribasso, ma è anche vero che i ribassi sono brevi come durata nel tempo, ma sono molto più violenti e con oscillazioni al ribasso importanti. Per questo il nostro ribassista deve centrare il timing giusto altrimenti sono dolori.

Cosa succede se l’azione non scende o addirittura risale, come è accaduto 8/9 aprile dopo la sospensione dei dazi alla UE?

Se il nostro shortista ha preso a noleggio l’azione per un mese e la vende , e se per avere la disponibilità dell’azione ha dato una garanzia (margine) del 5% o 10% del valore e invece la sua azione va su, non solo perde, ma se il il rialzo è superiore al margine è costretto a riaquistare immediatamente quell’azione e perde tutto il suo margine.

Ora la cosa che teme di più chi usa un margine per comprare o vendere una azione sono gli sbalzi notturni fatti a mercato chiuso. Perchè se durante la notte succede qualcosa che fa, ad esempio, rialzare moltissimo il mercato e il giorno dopo all’apertura il suo titolo short (venduto al ribasso) sale di un valore superiore al margine…… Il broker o la banca che gli ha fatto l’operazione, gli ricompra in automatico il titolo e lo shorter perde tutto. E’ quello che sta avvenendo il 9/10 aprile con Wall Street che ha chiuso alle 22 ora italiana col Nasdaq a +12% mentre i mercati europei avevano chiuso alle 17 (prima della notizia) in pesante ribasso .

All’apertura delle borse europee il 10 aprile molti titoli hanno aperto con rimbalzi superiori al 10% e molti shorters sono stati costretti a ricoprirsi. Molti hanno perso tutto.

Nella figura, come esempio concreto riportiamo il grafico di STMicroectronics quotata alla borsa di Milano: il 9 aprile STM chiudeva alle 17.30 a 16,615 euro (indicato col n°1) per riaprire il giorno seguente alle 9 di mattina a 19,217 (2) con una escursione di prezzo di oltre 15% . In quel caso tutte le azioni vendute al ribasso con un margine del 10% sono state chiuse in maniera automatica e il ribassista ha perduto l’intero margine. Ho indicato un grafico reale per esemplificare, ma va detto che quando questi sbalzi improvvisi e notturni avvengono su tutto il listino e addirittura in tutta europa, moltissimi perdono e a volte mettono a rischio perfino i broker finanziari che garantiscono per le cifre eccedenti il margine del cliente.

Questi sbalzi così importanti possono avere anche effetti sistemici di fallimenti di interi brokers finanziari. Chi va short e chi opera deve essere cosciente di queste situazioni.

Più in generale le attività sui mercati in periodi di alta o altissima volatilità possono poi trasferirsi all’economia reale a causa di fallimenti di grandi hedge fund, di broker o addirittura di banche.

A cura di Primo Gonzaga

(Il grafico in figura è stato preso da Investing.com che si ringrazia).