Gli Houthi abbatto due droni MQ-9 reaper USA in 72 ore

Gli Houthi dello Yemen hanno rivendicato un altro abbattimento di un drone MQ-9 Reaper statunitense. L’annuncio di giovedì, se accurato, segnerebbe il secondo abbattimento di un drone Reaper da parte del gruppo nell’arco di 72 ore.

L’agenzia di stampa SABA ha riferito che il drone statunitense è stato intercettato da un missile antiaereo sopra la provincia di Hodeidah, oggetto di ripetuti bombardamenti statunitensi da quando il presidente Trump ha ordinato una nuova campagna aerea il 15 marzo.

Jennifer Griffin di Fox News ha offerto alcune conferme dell’ultimo abbattimento, scrivendo su X “ gli Houthi abbattono il terzo drone MQ9 Reaper dal 3 marzo; il secondo dall’inizio della campagna aerea del 15 marzo”.

“Un altro drone MQ-9 Reaper statunitense è stato abbattuto dagli Houthi in Yemen, dicono le fonti a Fox News. Questo è il terzo drone MQ-9 Reaper abbattuto dagli Houthi nell’ultimo mese”, ha proseguito.

È il secondo drone MQ-9 abbattuto sullo Yemen da quando il Comando centrale degli Stati Uniti ha iniziato gli attacchi aerei quotidiani contro gli Houthi il 15 marzo”. L’esercito americano ha effettuato 20 giorni consecutivi di bombardamenti, eppure gli Houthi continuano a lanciare missili”.

Il corrispondente della Fox ha continuato nella dichiarazione di giovedì:

Il primo drone MQ-9 è stato abbattuto il 3 marzo. Giorni dopo la Casa Bianca ha lanciato attacchi aerei contro gli Houthi. Il secondo MQ-9 è stato abbattuto lunedì. E oggi è stato abbattuto il terzo. Durante la notte gli Houthi hanno dichiarato che gli Stati Uniti hanno effettuato 36 attacchi aerei in Yemen.

Il Pentagono ha taciuto, senza offrire alcuna conferma. In passato i funzionari statunitensi hanno riconosciuto solo alcuni abbattimenti di droni sullo Yemen, ma non hanno annunciato ogni singolo abbattimento perché probabilmente non vogliono dare agli Houthi alcun riconoscimento di un’azione di battaglia riuscita.

Se la notizia fosse esatta, si tratterebbe del 17° drone Reaper abbattuto dagli Houthi dal 2023. La General Atomic, produttrice del drone, dovrebbe mandare un premio agli Houthi.

Tuttavia, il Presidente Trump sta annunciando il “successo” delle operazioni in Yemen, anche perché una seconda portaerei è in viaggio dal Pacifico verso le acque regionali del Medio Oriente.

“Molti dei loro combattenti e leader non sono più con noi”, ha detto Trump all’inizio della settimana su Truth Social.

“Li colpiamo ogni giorno e notte – sempre più duramente. Le loro capacità che minacciano la navigazione e la regione vengono rapidamente distrutte. I nostri attacchi continueranno finché non saranno più una minaccia per la libertà di navigazione”.

Trump ha aggiunto: “La scelta per gli Houthi è chiara: smettete di sparare alle navi statunitensi e noi smetteremo di sparare a voi. Altrimenti, abbiamo appena iniziato, e il vero dolore deve ancora arrivare, sia per gli Houthi che per i loro sponsor in Iran”.

Pentagon’s success in destroying Houthi missile and drone arsenal has been largely limited. Pentagon spent roughly $200 million in munitions against Houthis in three weeks. US strikes against Houthis could exceed $1 billion by next week. Source: NYT — Clash Report (@clashreport) April 4, 2025

I militanti yemeniti sostenuti dall’Iran hanno giurato di continuare a combattere finché l’esercito israeliano sarà attivo nella Striscia di Gaza. Finora non c’è stato alcun accenno a una loro ritirata, nemmeno di fronte ai massicci attacchi aerei degli Stati Uniti.