“C’era una volta in Italia – Giacarta sta arrivando”: il documentario sulla sanità pubblica ora in streaming

È finalmente disponibile in noleggio digitale il documentario “C’era una volta in Italia – Giacarta sta arrivando”, prodotto in piena pandemia e distribuito ora da Cecchi Gori Home Video.

Il film, diretto da Federico Greco e Mirko Melchiorre, racconta l’epopea civile dei cittadini di Cariati, in Calabria, che hanno resistito alla chiusura del loro ospedale pubblico, simbolo della più ampia lotta contro la privatizzazione della sanità italiana.

Il vero motivo della scarsità di posti in ospedale durante la pandemia, non è stato il virus – tant’è vero che c’era anche prima e continua ancora oggi – ma il taglio selvaggio alle risorse destinate alla sanità pubblica.

Il documentario segue la vicenda dell’ospedale “Vittorio Cosentino” di Cariati, chiuso nel 2010 nell’ambito del Piano di rientro sanitario regionale. Un gruppo di cittadini, deciso a non arrendersi, occupa simbolicamente la struttura per chiederne la riapertura. La narrazione intreccia queste immagini di resistenza a riflessioni di respiro internazionale, grazie ai contributi di figure come Ken Loach, Gino Strada, Roger Waters, Jean Ziegler e Vittorio Agnoletto.

Il titolo del film richiama il libro Il metodo Giacarta di Vincent Bevins, con un parallelo tra le politiche neoliberiste globali e la crisi della sanità pubblica in Italia, evidenziando come la distruzione del Servizio Sanitario Nazionale sia il risultato di scelte economiche ben precise e trasversali.

Il trailer del film

Interpretato e sostenuto da figure internazionali come Ken Loach, Gino Strada, Roger Waters, il documentario è diventato un caso culturale e politico, con oltre 250 proiezioni in tutta Italia tra il 2023 e il 2024. Ora è finalmente accessibile al grande pubblico tramite noleggio digitale, a partire da mercoledì 30 aprile 2025, sulla piattaforma CGTV: