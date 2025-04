Germania: il Sentimento economico degli imprenditori è il Forte calo. Pessimismo imperante

Non tira una buona aria economica secondo gli impenditori tedeschi. L’indicatore ZEW del sentiment economico per la Germania è sceso a -14 nell’aprile 2025, il livello più basso dal luglio 2023, da 51,6 di marzo, e molto peggiore delle previsioni di 9,5.

Segna il calo più netto delle aspettative dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina nel 2022, poiché gli imprevedibili cambiamenti nella politica commerciale statunitense continuano a pesare pesantemente sul sentiment. “Non solo le potenziali conseguenze delle tariffe di reciprocità annunciate per il commercio globale, ma anche la natura dinamica dei loro cambiamenti hanno portato a un massiccio aumento dell’incertezza globale.

I settori ad alta intensità di esportazioni come l’industria automobilistica e chimica, così come la produzione di metalli, macchinari e acciaio, che hanno recentemente registrato miglioramenti significativi, sono particolarmente colpiti”, ha dichiarato il presidente dello ZEW, Prof. Achim Wambach, PhD. Nel frattempo, la valutazione dell’attuale situazione economica è leggermente migliorata, passando da -87,6 a -81,2.

Anche in un orizzonte più lungo, si può notare come il risultato negativo sia particolarmente significativo, soprattutto considerando che non c’è stata un’altra guerra, ma solo l’elezione di un presidente negli USA.

Probabilmente alla base di questa sfiducia non c’è solo l’elezione di Trump e la guerra dei dazi, ma, soprattutto, il risultato delle elezioni in Germania, che sta portando alla ncita del governo Merz che non sembra in grado di accontentare le aspettative politiche ed economiche degli elettori tedeschi.