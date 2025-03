Germania: i Verdi rifiutano di approvare i fondi speciali per Difesa e Infrastrutture. Ed è solo l’inizio

In tedesco c’è un detto che dice “Wer sich klein macht, wird klein gemacht“, che è l’equivalente del “Chi pecora di fa, il lupo se lo mangia” . Merz, il leader della CDU, uscito vincitore dalle elezioni, vuole ad ogni costo ceare i fondi speciali per 900-1000 miliardi con il vecchio Parlamento, quindi con l’accordo di Verdi e SPD, lasciando fuori AfD, ma questa alleanza innaturale rischia di venir respinta al mittente. Si è fatto pecora, ora gli altri partiti se lo mangiano.

I Verdi non vogliono supportare il pacchetto multi miliardario per la difesa e infrastrutture proposto dalla CDU/CSU e dalla SPD e appoggiato dal candidato cancelliere Merz. La presidente del gruppo parlamentare dei Verdi, Katharina Dröge, ha dichiarato a Berlino che lei e la copresidente Britta Haßelmann avevano raccomandato al gruppo di non accettare l’accordo per creare i fondi speciali o midficare il freno del debito.

La leader del partito Franziska Brantner ha dichiarato che i Verdi non erano disponibili a finanziare le promesse elettorali della CDU/CSU e della SPD. Dröge ha affermato che, come messaggio al leader della CDU Friedrich Merz, voleva sottolineare che i Verdi non avrebbero accettato le proposte secondo cui Merz “ha parlato nella cassetta postale del mio collega Haßelmann”.

SecondoDröge la CDU e la SPD creano un “tesoretto” da spendere secondo i propri desideri, nelle riforme fiscali che loro desiderano. “Dal nostro punto di vista, queste non sono cose appropriate alla situazione del Paese”, ha continuato Dröge.

Da anni i Verdi chiedono una riforma del freno al debito, che dovrebbe consentire investimenti nell’economia e nella tutela del clima. Secondo il loro punto di vista il fondo speciale di Merz è troppo generico, e non è una cosa seria. Per i Verdi il fondo ha solo nel nome la parole “Infrastruttura”, e poi permetterebbe al governo di “Grosse Koalitione” di fare come vogliono.

Quindi il piano di Merz per far approvare i fondi speciali o modifiche costituzionali dal vecchio Parlamento federale, prima che si insedi quello nuovo il 18 marzo, sembra andare incontro a grosse difficoltà. Del resto perché i verdi dovrebbero rendere la vita facile a una maggioranza che poi ha già previsto di escluderli?

La CDUe SPD, secondo i verdi, vorrebbero poi finanziare con questo tesoretto misure come l’aumento degli aiuti ai pendolari o delle detrazioni fiscali per il gasolio agricolo tutte cose che i Verdi non considerano utili, ma solo regali alla base elettorale.

Solo l’inizio dei problemi

Questi sono solo l’inizio dei problemi per Merz. La creazione dei fondi speciali dovrebbe essere approvata anche dal Bundesrat, l’altra ala del Parlamento tedesco che vede rappresentati i Lander, e questo richiederebbe la partecipazione del partito dei “Liberi cittadini” per poter avere la maggioranza, un partito liberale di destra, presente in Baviera , e in polemica con la CDU/CSU.

Intanto la Linke e AfD hanno presentato ricorso davante alla Corte Costituzionale per fermare il tentativo di fare delle riforme di livello superiore con l’approvazione del vecchio Parlamento e non di quello eletto il 23 febbraio. Se il ricorso avesse successo tutto il piano Merz andrebbe in fumo, e con lui tutti i fondi speciali per le armi e le infrastrutture. La Linke si è detta disposta a parlare di allentamento del freno del debito, ma non per spese per la difesa.

Tutto questo caos è generato dal desiderio, poco razionale, di Merz di lasciare fuori dalle trattative l’AfD che, per la verità, in questo momento appare come la forza più tranquilla e ragionevole di tutto il parlamento tedesco, mentre gli altri corrono a fare manovre quantomeno poco realistiche.