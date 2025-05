Germania: export a Marzo molto grasso, ma non c’era ancora Trump. Bene la Cina

La festa dell’export tedesco a marzo, ante dazi di Trump. Le esportazioni dalla Germania sono aumentate dell’1,1% su base mensile, raggiungendo il massimo da undici mesi di 133,2 miliardi di euro nel marzo 2025, dopo un aumento dell’1,8% nel mese precedente, favorito dall’incremento delle spedizioni verso Cina e Stati Uniti.

Le esportazioni verso l’Unione Europea sono aumentate del 3,1%, mentre quelle verso l’area euro sono cresciute del 3,8% e quelle verso i Paesi non appartenenti all’area euro dell’1,6%.

In particolare, le esportazioni verso gli Stati Uniti sono aumentate del 2,4% in vista delle imminenti misure tariffarie, mentre le spedizioni verso la Cina sono aumentate del 10,2%. Ordini particolari? Sostituzione di prodotti Nord americani?

Al contrario, le esportazioni verso i Paesi extra-UE al di fuori di questi principali mercati sono diminuite dell’1,1%, soprattutto a causa di un calo del 2,8% delle vendite verso il Regno Unito.

Nel primo trimestre del 2025, le esportazioni totali della Germania sono state pari a 349,3 miliardi di euro, in aumento dello 0,9% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Ecco il relativo grafico:

Le importazioni sono diminuite inaspettatamente dell’1,4%, toccando il minimo degli ultimi tre mesi a 112,1 miliardi di euro, mancando il consenso di una crescita dello 0,4%. Questo è forse il segnale più importante, perchè il calo dell’import viene a segnare una situazione in cui la domanda interna non sta funzionando bene. Alla fine produrre per l’export farà felici un pugno di industriali, ma non incide sul benessere delle persone che non hanno di che comprare e consumare. Una sfida che il governo tedesco non sta vincendo.

Quindi la bilancia commerciale è la migliorata, ma non come ci si aspettasse.

Le importazioni dall’UE sono diminuite del 3,5%, con un calo dall’area dell’euro (-5,8%). Nel frattempo, gli acquisti dai paesi terzi sono aumentati dello 0,8%, grazie all’aumento delle importazioni dagli Stati Uniti (7,9%), dalla Cina (9,6%) e dalla Russia (9,8%).