Gentiloni celebra il salvataggio della Grecia. I greci sono economicamente morti. Domani gli italiani

Che bello, il commissario Gentiloni celebra la fine del periodo di “Osservazione speciale”, cioè di commissariamento, della Grecia che ora è salva tramite le riforme. Ovviamente questo proclama non significa che Atene sia tornata a essere uno stato indipendente, perché prosegue la minaccia di “Continuare a seguire il processo di riforme” da vicino.

La Grecia quindi è salva? In realtà il suo debito è sempre alle stelle, poco meno di quanto fosse nel 2012 allo scoppio della crisi del debito. Tutti questi anni di sacrifici, l’intervento del MES e del FMI e della BCE sono stati solo in grado di confermare che le politiche di austerità europee non sono in grado di risolvere nessun problema di debito.

Il debito PIL sfiora il 200% del PIL,. peggio di quanto non fosse all’inizio della crisi. La “Supervisione ” della Trojka non ha risolto il problem, anzi lo ha peggiorato.

Non parliamo poi del PIL pro capite, che dai massimi del 2008 si è ridotto del 25%, conseguenze di una politica d’austerità fatta senza senso, solo come strumento di punizione

Ovviamente le paghe minime sono precipitate, risollevandosi solo recentemente a fronte di una spinta inflazionistica fortissima, come nel resto d’Europa…

Ovviamente sono caduti i consumi, il che è segno di una popolazione sempre più povera che si priva, talvolta, dell’indispensabile…

Quindi la Grecia è salva? No, il debito pubblico è comunque alle stelle e, con l’aumento dei tassi di interesse voluto dalla BCE, tornerà ad essere intollerabile. Questa che stiamo vivendo è solo una vacanza, mentre è reale l’impoverimento estremo dei cittadini, che hanno visto redditi e consumi potentemente tagliati, così come le salvaguardie sociali. Il tutto per che cosa? Per rimanere nell’Euro o per soddisfare il sadico desiderio dei tedeschi di umiliare e punire i paesi mediterranei?

Checché ne dica Gentiloni, la storia della Grecia è quella di un colossale fallimento politico della UE e delle politiche di austerità. Questo paese è stato dolorosamente trasformato in uno zombie a spese dei cittadini, ma non sentirete mai questa ammissione in TV, come non sentirete i dati economici reali. Eppure questa è la realtà dei fatti.