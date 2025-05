Francia e Polonia firmano il trattato di Nancy di cooperazione militare e commerciale

Mentre i carri armati e i soldati sfilavano sulla Piazza Rossa a Mosca, Emmanuel Macron e il primo ministro polacco Donald Tusk erano a Nancy per firmare un “trattato di amicizia e cooperazione rafforzata” tra Parigi e Varsavia. Un luogo non casuale: la prefettura di Meurthe-et-Moselle è anche la città di Stanislas Leszczynski, suocero di Luigi XV, re di Polonia e duca di Lorena nel XVIII secolo.

la Polonia è un paese di 38 milioni di abitanti, di gran lunga la più popolosa degli ex paesi del blocco orientale, ed è diventata un pilastro del “fianco orientale” dell’Unione europea e della NATO, sottolineano all’Eliseo.

Conta oltre 500 km di confine con l’Ucraina e oltre 400 km con la Bielorussia, alleata di Putin. È anche l’unico paese dell’Unione, insieme alla Lituania, ad avere un confine con la Russia stessa (circa 200 km, con l’exclave russa di Kaliningrad). «È diventata il perno logistico e geopolitico nelle relazioni tra l’Europa e l’Ucraina», spiega Pierre Buhler, ex ambasciatore francese a Varsavia .

È attraverso la Polonia che passa la maggior parte degli aiuti militari occidentali a Kiev. Dall’altra parte, il Paese ha accolto più di un milione di rifugiati ucraini dall’inizio della guerra. Insomma, il Paese, a volte relegato in secondo piano dalla Francia, dalla Germania o dal Regno Unito, è ormai diventato «indispensabile, la chiave di volta della sicurezza europea».

«Cambiare marcia»

Parigi ha firmato trattati di questo tipo, di ampio respiro, con Germania, Italia e Spagna. La Polonia è subito dietro in termini di peso demografico ed economico: l’Eliseo parla di un’«anomalia» che doveva essere corretta,. alla fine l’Europa, comunque, è fatta ppiù da relazioni bilaterali che da una Commissione sempre più affarista, e la Francia, con questi accordi, si conferma centrale.

Il riavvicinamento franco-polacco è stato facilitato dall’alternanza politica a Varsavia: il ritorno al potere del filoeuropeo Donald Tusk alla fine del 2023, dopo otto anni di governo del PiS, ha favorito l’accordo, ma le cose possono cambiare: domani alla presidenza in Francia potrebbe esserci il Rassemblement National e allora l’accordo con PiS srebbe molto più semplice.

Il trattato insiste innanzitutto sulla cooperazione in materia di difesa. Varsavia ha fatto affidamento per lungo tempo quasi esclusivamente sugli Stati Uniti per la propria sicurezza, con ingenti ordini di F-35, carri armati Abrams e missili Patriot. Circa 10.000 soldati americani sono di stanza in Polonia. Un ottimo mercato che non può sfuggire agli interessi di Parigi.

Il bisogno degli Stati Uniti e dell’Unione europea

Questa relazione speciale non è messa in discussione in questa fase: «L’autonomia strategica della Polonia nei confronti degli Stati Uniti è fuori portata», afferma Pierre Buhler. Tanto più in periodo elettorale (il primo turno delle presidenziali è il 18 maggio), che dà luogo a un’escalation nazionalista e atlantista da parte del PiS, fermo sostenitore di Donald Trump.

Ma le dichiarazioni isolazioniste di Washington costringono il governo polacco a diversificare i propri partner: NATO, Stati baltici, paesi scandinavi, Germania, Regno Unito… e Francia. «Abbiamo bisogno sia dell’America che di un’Unione europea forte», ha dichiarato venerdì il primo ministro polacco prima di partire per Nancy.

Donald Tusk ha risposto favorevolmente all’offerta di Emmanuel Macron di un «dibattito strategico» sull’estensione della deterrenza nucleare francese ad altri paesi europei. “La deterrenza nucleare francese ha una componente europea e in questo trattato sigliamo una solidarietà ancora più forte, che consente di rendere operativo ciò che è già previsto dall’articolo 5 della NATO e dal trattato dell’Unione europea”, ha dichiarato il presidente francese. La difesa degli «interessi vitali» della Francia attraverso l’ombrello nucleare integra «gli interessi dei nostri principali partner», ha spiegato.

La Polonia ha delle ambizioni nucleari militari neanche troppo nascoste e la collaborazione con Parigini, una potenza nucleare non trascurabile, permetterebbe a Varsavia di sviluppare il proprio deterrente atomico in modo rapido e basanosi sui dati degli esperimenti nucleari francesi.

Secondo investitore in Polonia

Varsavia e Parigi vogliono anche sviluppare le loro relazioni economiche. La Polonia è diventata il decimo partner commerciale della Francia e gli scambi continuano a crescere rapidamente (sono quasi raddoppiati in dieci anni). Il saldo commerciale, leggermente superiore a un miliardo di euro lo scorso anno, è a sfavore della Francia, ma il deficit si è recentemente ridotto, secondo i dati doganali.

La Francia esporta automobili, macchinari, apparecchiature elettriche, prodotti chimici… In direzione opposta, le importazioni di prodotti polacchi in Francia sono concentrate nel settore agroalimentare e automobilistico.

Centrali nucleari

La Francia è anche molto presente sul territorio polacco: è il secondo investitore in Polonia e il terzo datore di lavoro straniero. Spera di rafforzare ulteriormente la propria posizione, in particolare nel settore energetico, altro settore chiave del trattato di Nancy.

EDF spera ancora di poter beneficiare dell’ambizioso programma di costruzione di centrali nucleari in Polonia, dopo essere stata esclusa dalla prima gara d’appalto a favore dell’americana Westinghouse. Il problema di Parigi è che EDF ha rinunciato allo sviluppo degli SMR, un tipo di reattore che interesserebbe a Varsavia, e comunque la tecnologia francese è tale che Parigi non riesce a vendere più un reattore, battuta da coreani, americani e russi.