Francia contro Germania per vendere i Sottomarini al Marocco

Il Marocco si trova in un momento cruciale per le sue ambizioni navali, con l’intenzione di acquisire due sottomarini. Questa aspirazione ha acceso una competizione serrata tra i principali appaltatori della difesa mondiale, in particolare i gruppi europei Naval Group francese e ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) tedesco, che offrono tecnologie avanzate per le esigenze strategiche marocchine.

L’interesse del Marocco per i sottomarini non è nuovo, ma è diventato più urgente a causa delle dinamiche regionali, in particolare nel contesto della rivalità con l’Algeria, che possiede già una flotta sottomarina significativa. L’acquisizione di sottomarini rafforzerebbe la capacità navale marocchina, permettendole di proteggere meglio le sue acque e di esercitare una maggiore influenza nella regione, specialmente considerando gli 81.000 miglia nautiche di zona economica esclusiva da salvaguardare e lo strategico Stretto di Gibilterra da monitorare.

Naval Group propone il sottomarino di classe Scorpène, sottolineandone la furtività e l’adattabilità, vantando già clienti come Cile, Malesia, Brasile e India. TKMS risponde con due offerte: l‘HDW Class Dolphin AIP, tecnologicamente avanzato con propulsione indipendente dall’aria (AIP) e già in servizio con Israele, e l’HDW Class 209/1400mod, un modello più collaudato e dal costo inferiore, venduto a 14 marine militari dal 1970. Anche la Russia, con l’Amur 1650, e nazioni come Grecia e Portogallo, con sottomarini di seconda mano, sono in lizza, dimostrando che il Marocco valuta diverse opzioni, sia nuove che usate.

Mentre la competizione si concentra su Francia e Germania, è evidente una dinamica più ampia: nonostante i discorsi sull’unità europea nella difesa, la realtà è quella di una continua competizione tra paesi per contratti e influenza.

In questo caso, la rivalità tra Naval Group e TKMS, e più in generale tra Francia e Germania, si manifesta apertamente. Questa competizione, lungi dall’essere negativa, può rivelarsi un vantaggio per il Marocco, portando a offerte più competitive in termini di tecnologia, prezzo e condizioni contrattuali, con un potenziale beneficio economico complessivo. Ad esempio, Naval Group punta sui legami storici e sulla potenziale gestione di un nuovo cantiere navale a Casablanca, mentre TKMS offre sia tecnologia all’avanguardia che soluzioni più economiche.

La scelta del Marocco avrà implicazioni a lungo termine, influenzando le sue capacità navali, le partnership internazionali e potenzialmente l’industria locale, con la possibilità di acquisire tecnologie avanzate e opportunità di produzione.

Per le aziende coinvolte, la posta in gioco è alta, non solo per il contratto in sé, ma per consolidare la propria presenza nel mercato nordafricano in crescita.