Francesi nei guai grossi con il Caccia di Sesta Generazione, per colpa dei Tedeschi

Nell’aereonautica ci sono progetti che vanno avanti (GCAP, F47) ed altri che sembrano destinati a precipitare in fiamme. L’amministratore delegato di Dassault Aviation, Éric Trappier, ha criticato la cooperazione con Airbus per lo sviluppo di un caccia europeo di sesta generazione, dichiarando ai legislatori francesi che la collaborazione è “molto, molto difficile” a causa dei continui litigi sulla condivisione del lavoro.

“Qualcosa non funziona”, ha detto Trappier in un’audizione della commissione Difesa dell’Assemblea Nazionale mercoledì scorso. “Perciò è necessario rivedere la situazione. Non spetta a me farlo, spetta agli Stati riunirsi per capire come gestire meglio questo ambizioso programma”.

Nel dicembre 2022 Francia, Germania e Spagna hanno assegnato a Dassault Aviation, Airbus, Indra Sistemas ed Eumet un contratto da 3,2 miliardi di euro (3,6 miliardi di dollari) per la fase 1B del Future Combat Air System (FCAS), che copre la ricerca, la tecnologia e la progettazione generale. Questo dopo che all’inizio del mese Dassault e Airbus hanno raggiunto un accordo sul caccia di nuova generazione, dopo oltre un anno di litigi.

Dassault è l’appaltatore principale per il caccia di nuova generazione o NGF, il cuore del sistema di combattimento, mentre Airbus è il partner principale per conto di Germania e Spagna. Dopo la fase di sviluppo, il passo successivo sarà la costruzione di un dimostratore nella fase 2, che la Francia ha precedentemente dichiarato essere annunciata nel 2026, per un primo volo previsto nel 2029.

Le dispute tra i partner su come suddividere il carico di lavoro stanno causando ritardi e il raggiungimento di un accordo sulla fase 2 “richiederà ancora tempo, questo è certo”, secondo Trappier.

Il dirigente francese è molto asciutto nelle sue dichiarazione e già in passato aveva pesantemente criticato l’organizzazione del lavoro sul FCAS. In precedenza ha commentato la collaborazione con Airbus, affermando in un’audizione parlamentare del maggio 2023 che l’FCAS era difficile da realizzare con tre partner, anche se all’epoca il dirigente aveva dichiarato di essere “molto fiducioso nella nostra capacità di sviluppare congiuntamente un dimostratore”.

In risposta alla sua nuova testimonianza di questa settimana, Airbus ha dichiarato che il programma FCAS ha compiuto “forti progressi”, compreso il raggiungimento della revisione della selezione del concetto nell’ambito del contratto di fase 1B. “Siamo ora sulla strada per i contratti di fase 2”, ha dichiarato l’azienda in una dichiarazione inviata via e-mail a Defense News.

“Siamo impegnati nell’FCAS, che rappresenta la spina dorsale dell’industria della difesa europea e dell’autonomia strategica”, ha dichiarato Airbus. “Crediamo nel FCAS come programma industriale europeo collaborativo, a maggior ragione nell’attuale contesto geopolitico. Questo è il nostro impegno fin dall’inizio, perseguire un sistema di sistemi che vada oltre il futuro caccia europeo”. Tante belle parole, ma intanto i francesi non sono contenti, e il progetto sembra inchiodato.

Nel frattempo, il nuovo governo tedesco ha dichiarato questa settimana che intende proseguire rapidamente lo sviluppo dell’FCAS, secondo l’accordo di coalizione tra i conservatori CDU/CSU e il centro-sinistra SPD.

Trappier ha affermato che la metodologia di lavoro frammentata del FCAS è causa di ritardi, poiché “ogni volta riapriamo discussioni inutili e interminabili” con la spinta a un maggiore co-sviluppo e cooperazione, come del resto accade in qualasiasi progetto europeo. Trappier ha dichiarato di non essere d’accordo con questo modello e di concentrarsi sulla priorità delle migliori competenze.

Sebbene Dassault sia l’appaltatore principale, l’azienda francese pesa solo per un terzo nel processo decisionale, con Airbus che ha due terzi dei voti per conto di Germania e Spagna, ha detto Trappier. Ciò significa che l’azienda capofila dell’NGF non può suddividere il lavoro come meglio crede, ha lamentato l’amministratore delegato.

“Dobbiamo costantemente adattarci, negoziare costantemente. È quello che si chiama negoziazione permanente. Spero che raggiungeremo un accordo per andare avanti”, ha detto.

I calcoli sulla forma del futuro aereo sono stati completati, “sappiamo come produrlo e farlo volare il più rapidamente possibile”, ha detto il CEO. “Sarei molto favorevole ad accelerare i tempi”.

Trappier ha citato il progetto di drone nEUROn guidato dalla Francia come esempio di come dovrebbe essere la cooperazione, con sei paesi che sono riusciti a sviluppare un drone da combattimento “ultra stealth” con un budget limitato. Il CEO ha affermato che Dassault, in qualità di gestore del programma, non è scesa a compromessi sul prodotto in nome del “geo-ritorno”, la pratica di garantire alle nazioni una quota di lavoro proporzionale al loro investimento, che Trappier ha definito “assolutamente letale per la creazione di una cooperazione europea”.

Mentre la cooperazione ha avuto successo con nEUROn, “oggi non ce l’abbiamo con l’NGF e me ne dispiace molto”, ha detto il dirigente. Ha detto che Dassault si trova da sola contro due partner e deve “persuadere ancora di più per raggiungere le decisioni. Ci vuole solo un po’ più di tempo”. Certo la differenza fra nEUROn e NGF, è molto semplice, direi evidente: nel primo caso lavora con l’italiana Leonardo, nel socondo caso con i tedeschi. Del resto GCAP, che vede assieme britannici, italiani e gaipponesi sta marciando piuttosto rapidamento, con la previsione di realizzare un dimostratore tecnologico molto presto.

Nel frattempo, quando Dassault Aviation vuole lavorare con partner tedeschi, alcune tecnologie derivate dall’Eurofighter sono off-limits a meno che non venga fornito qualcosa di “alto livello” in cambio, secondo Trappier.

“Ebbene, questo non funziona. Quindi ci scontriamo costantemente con queste difficoltà di condivisione del lavoro”, ha detto ai legislatori.

Dassault Aviation produce il caccia francese Rafale, mentre Airbus costruisce l’Eurofighter in uso in Germania e Spagna. Entrambi i velivoli affondano le loro radici in una collaborazione multinazionale nata all’inizio degli anni ’80 per la realizzazione di un futuro caccia europeo, ma la Francia ha scelto di procedere da sola con il Rafale dopo disaccordi sull’autorità di progettazione e sui requisiti operativi.

Secondo Trappier, la Francia vuole un velivolo di nuova generazione in grado di svolgere il ruolo di deterrenza nucleare, in grado di eseguire le sue missioni “senza alcun vincolo da parte di alcun Paese straniero” e qualsiasi altra cosa sarebbe un motivo per interrompere il programma FCAS. Il caccia francese deve anche essere in grado di operare da una portaerei. Si tratta di richieste molto stringenti, non facili da accordare fra di loro. Al confronto GCAP (che opera solo da terra) , F-47 (che opera solo da terra) e F/A-XX (ottimizzato da portaerei) sono molto più semplici da realiozzare.

Trappier ha detto che se la Francia sceglie un percorso di dipendenza reciproca con gli alleati, “non si può tornare indietro”, un argomento che potrebbe risuonare con i legislatori francesi legati alla politica di autonomia strategica del Paese in materia di difesa.

“Dobbiamo valutare ciò che stiamo rinunciando ai nostri alleati, il che può essere normale nella cooperazione europea e nel desiderio di integrazione europea”, ha detto Trappier. “Ma questo significa anche che dipenderemo gli uni dagli altri”.

A Trappier è stato chiesto se Dassault potrebbe andare avanti da sola nel caso in cui il programma FCAS fallisse, e se sarebbe in grado di fornire alla Francia un velivolo con capacità stealth in tempi ragionevoli.

“Non voglio assolutamente sembrare arrogante, ma di chi ho bisogno se non delle mie capacità per realizzare un aereo da combattimento?”. ha detto Trappier. “Quindi sono disposto a collaborare e a condividere. Non sono contrario, ma sono io che ho le capacità”. In quel caso a rimanere a piedi sarebbero i tedeschi perché, al contrario di quanto accaduto con Eurofighter, italiani a britannici si sono già coperti le spalle con il proprio progetto.

Trappier ha detto che il futuro caccia non è in concorrenza con il Rafale, che prima o poi opererà insieme al nuovo sistema di combattimento aereo. L’FCAS sarà destinato al di là del 2040, “più verso il 2045”, ha detto l’amministratore delegato. Dopo il GCAP e i modelli americani.

Dassault sta lavorando al futuro standard F5 per il Rafale per il 2030-2035, con particolare attenzione alla connettività e al networking, e prevede un drone da combattimento furtivo basato su nEUROn come fedele spalla.

“Stiamo cercando di capire come realizzare un futuro aereo da combattimento. Con chi, questo è il problema”.

Lo Stato francese è impegnato nella cooperazione sul FCAS per liberare maggiori risorse e contribuire a “un’Europa un po’ più unita”, ha detto Trappier. “Il problema è che quando si entra nel merito dei contratti, è più complicato”.