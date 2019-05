Finalmente si scopre la vera utilità dell’Autopilota della Tesla….

E si, finalmente si scopre quale sia l’utilità la vera funzione dell’autopilota Tesla. Infatti ci si chiedeva che senso avesse un sistema di guida autonoma che, alla fine, ti obbliga comunque a stare al volante e prestare un minimo di attenzione perchè non è un sistema di guida autonomo completo. Insomma che ci si fa con le mani libere?

Il sito di pornografia,anche autoprodotta,, PornHub ha diffuso il video di una coppia che fa sesso mentre alla guida di una Tesla X con guida autonoma.

Quindi ecco spiegato il vero uso del famoso apparecchio della Tesla , mentre il “”Model X” è stato ridenominato online “Model XXX”. C’è stata un’esplosione delle visioni del filmato, come riporta RT, con 7,2 milioni di spettatori!! Incredibile.

Perfino Elon Musk ha twittato sul video, cogliendo l’occasione per farsi della pubblicità spiritosa:

Turns out there’s more ways to use Autopilot than we imagined — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2019

“Sembra che ci siano più modi per utilizzare l’autopilota di quanto avessimo immaginato”

Poi ci sono state le ovvie battute…..

Are their still plans to drive from NYC to LA on full autopilot? — franks (@WhatsupFranks) May 9, 2019

“Ci Sono ancora piani per poter guidare da New York City a Los Angeles tutto con l’Autopilota”

That journey will have a diff age rating — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2019

La risposta di Elon Musk è stata (più o meno):

“Questo viaggio sarà vietato ai minori”

Insomma, della Tesla non si butta via niente, soprattutto i maiali …



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐