FERRARI. BUONI RISULTATI (ECONOMICI) CHE SONO UNA SPERANZA PER TUTTO IL SETTORE AUTO

Mentre il resto del mondo si concentra sui divieti e limiti progressivi sui motori a combustione interna, un produttore sembra dimostrare che la domanda per loro è ancora robusta: la Ferrari.

La casa automobilistica di lusso, il cui amministratore delegato questa settimana ha dichiarato di non pensare che la società avrebbe mai rinunciato completamente ai motori a combustione interna, martedì mattina ha pubblicato un sorprendente aumento degli utili che ha fatto salire le sue azioni del 7% durante la sessione.

E i guadagni dell’azienda non sono stati solo un segnale che il mercato non ha finito di abbracciare i veicoli ICE; è stata anche una dichiarazione che la ripresa automobilistica, almeno tra i super ricchi, è in pieno svolgimento. Dopotutto, le persone devono spendere i loro soldi derivanti dal QE appena stampati da qualche parte, giusto? I ricchi sono sempre più ricchi e possono spendere in cose da ricchi.

La società ha registrato $ 1,08 per azione in utili su $ 1 miliardo di vendite martedì mattina. La linea di fondo dell’azienda ha superato le aspettative degli analisti, che erano fissate a 96 centesimi, e la linea di fondo ha soddisfatto le aspettative. Anche i margini di profitto operativo dell’azienda sono aumentati dello 0,2% su base annua.

Durante il trimestre, la Ferrari ha spedito 2.313 veicoli. Sebbene questo numero sia leggermente diminuito, di 161 unità, rispetto all’anno precedente, la società ha affermato che non era dovuto a Covid, . Invece, la direzione ha attribuito la colpa a qualcosa di molto più innocuo: il “Rinnovo del prodotto”.

Se le vendite commerciali vanno bene… la parte sportiva della Ferrari va malissimo. L’ultimo gran premio dell?Emilia Romagna a Imola, in casa Ferrari ha visto un Leclerc ad un mediocre sesto posto ed un Vettel mai pervenuto. Questa stagione è un vergogna per il Cavallino