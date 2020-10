FABIO DURANTI vs MARIO TOZZI: seconda e terza parte di uno scontro fr diverse visioni della scienza

Dopo avervi presentato la prima parte, ora vi presentiamo la seconda e la terza di questo epico scontro fra una visione formale della scienza, basata sulle accademie e sulle pubblicazioni scientifiche ed una invece che vorrebbe essere più moderna e basata su un definizione alternativa di avanzamento scientifico.

Chi ha ragione? La visione alternativa ha il difetto di non essere formalizzata, quindi non è facile, per ora, distinguere fra reale avanzamento, illusione e falso scientifico. Nello stesso tempo la visione di Tozzi, legata ad accademie, pubblicazioni e riviste scientifiche, non solo è limitata, ma oggi appare manovrabile, corruttibile, chiusa ed impermeabile alla realtà. Vogliamo citate i pasticci sulla definizione dell’idrossiclorochina come cura per il Covid-19? Oppure quello che è successo proprio nella definizione dell’epidemia stessa da parte del OMS, con un brutto pasticcio di indicazioni e controindicazione terapeutiche un po’ su tutto.

Eccovi i due video e buon ascolto.