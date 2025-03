F-16 Ucraini: Inferiori al Su-35 Russo, secondo le testimonianze dei Piloti

Yuriy Ignat, ex portavoce del Comando dell’Aeronautica Militare Ucraina, ha rilasciato dichiarazioni che hanno suscitato un acceso dibattito sulle capacità dei caccia F-16 appena acquisiti dall’Ucraina. Secondo Ignat, questi aerei, forniti dai partner occidentali, non sarebbero sufficientemente moderni per competere efficacemente con i Su-35 russi in combattimenti aerei diretti.

Le parole di Ignat, diffuse nelle prime ore del giorno in Ucraina, hanno rapidamente fatto eco nei media e sui social media, sollevando interrogativi sull’effettiva potenza dei jet in dotazione a Kyiv. In un momento critico del conflitto russo-ucraino, dove la superiorità aerea gioca un ruolo cruciale, le sue osservazioni mettono in luce le sfide che l’Ucraina deve affrontare nell’integrare questi aerei tanto attesi nella propria strategia militare.

Ignat, forte della sua esperienza nell’aeronautica ucraina, ha sottolineato come gli F-16 consegnati all’Ucraina siano modelli più datati, privi della tecnologia all’avanguardia necessaria per rivaleggiare con il Su-35, un caccia russo rinomato per la sua agilità e l’armamento avanzato.

Secondo Ignat, questo divario tecnologico pone i piloti ucraini in una posizione di svantaggio negli scontri aerei diretti. Pur non specificando i modelli esatti o la loro provenienza, il messaggio era chiaro: questi aerei, pur rappresentando un’aggiunta significativa all’arsenale ucraino, non sono sufficienti per contrastare frontalmente la superiorità aerea russa. Del resto sono mezzi che hanno almeno 30 anni di vita, ma un design vecchio di 70 anni, per cui parliamo proprio di un mezzo di una generazione diversa.

Il commento di Ignat riflette una preoccupazione più ampia in Ucraina riguardo al ritmo e alla qualità degli aiuti militari occidentali. L’acquisizione degli F-16 da parte dell’Ucraina è stata un processo graduale, segnato da mesi di negoziati e ostacoli logistici. All’inizio del 2025, il paese aveva ricevuto un numero modesto di questi jet da partner occidentali come Paesi Bassi e Danimarca, con il supporto degli Stati Uniti per l’addestramento dei piloti.

Nonostante l’arrivo degli F-16 sia stato inizialmente salutato come un punto di svolta, la critica di Ignat evidenzia una realtà già nota a Kyiv: l’equipaggiamento ricevuto presenta spesso delle limitazioni. Molti degli F-16 sono varianti più vecchie, ritirate dal servizio nei paesi donatori e riadattate per l’uso in Ucraina. Funzionali, ma privi degli aggiornamenti presenti nei modelli più recenti in dotazione alle forze aeree NATO.

Quindi mentre gli alleati dell’Ucraina discutono e impiegano tempi lunghi, se non lunghissimi, per fornire dei mezzi che partono già superati, la Russia prosegue lo sviluppo dei propri mezzi, anche sulla base dell’esperienza sul campo, li modernizza e li rende quindi perennemente superiori a quelli occidentali.

Dalla parte russa, la fiducia nella capacità del Su-35 di contrastare gli F-16 ucraini è antecedente al loro arrivo sul campo di battaglia. Già nel 2023, analisti militari russi e media statali esprimevano ottimismo sulla superiorità dei loro aerei. Il Su-35, un pilastro dell’aeronautica russa, è un caccia di quarta generazione con miglioramenti che gli conferiscono un vantaggio in manovrabilità e potenza di fuoco, grazie a sistemi radar avanzati, missili a lungo raggio e motori con spinta vettoriale.

In Ucraina, gli F-16 vengono impiegati principalmente in missioni difensive, come l’intercettazione di droni e missili da crociera russi. Un successo significativo è stato riportato nel gennaio 2025, quando un pilota ucraino avrebbe abbattuto sei missili da crociera in una singola missione, dimostrando il potenziale dell’aereo contro determinate minacce. Tuttavia, il loro ruolo nel combattimento aria-aria diretto sembra limitato. Le parole di Ignat suggeriscono che l’Ucraina eviti di impiegarli contro i Su-35 in scontri diretti, probabilmente a causa dei rischi connessi.

Una delle principali limitazioni è la mancanza di armamento avanzato. Gli F-16 forniti all’Ucraina sarebbero equipaggiati con sistemi missilistici più datati, come l’AIM-9 Sidewinder e l’AIM-120 AMRAAM, ma non con le versioni più recenti che potrebbero estenderne la portata o la precisione. Senza munizioni a lungo raggio, i piloti ucraini devono avvicinarsi ai bersagli, inclusi i jet russi, più dei loro omologhi Su-35, che possono ingaggiare da una distanza di sicurezza maggiore.

Analisti di BulgarianMilitary.com hanno sottolineato come gli F-16 ucraini siano utilizzati in diversi ruoli – difesa aerea, supporto a terra e attacchi occasionali – senza avere i numeri o l’equipaggiamento per eccellere in un singolo settore. La strategia di Kyiv sembrerebbe quindi privilegiare la sopravvivenza rispetto allo scontro diretto, preservando i jet per missioni ad alto impatto piuttosto che rischiare in duelli aerei con i caccia russi, più numerosi e avanzati.

Il Su-35 vanta una velocità massima di circa 2400 km/h e un raggio d’azione di oltre 1400 km. Il suo radar Irbis-E può tracciare più bersagli a lungo raggio, mentre il suo arsenale include il missile R-77, capace di colpire aerei a oltre 96 km di distanza. La super manovrabilità del jet, permessa dai motori con spinta vettoriale, gli consente di eseguire virate strette ed eludere facilmente le minacce in arrivo. Al contrario, gli F-16 ucraini, probabilmente varianti A/B o prime C/D degli anni ’80 o ’90, raggiungono una velocità massima di circa 2100 km/h e si affidano a sistemi radar meno potenti. La loro manovrabilità è buona, ma manca del talento acrobatico del Su-35, e la loro gittata d’attacco è inferiore.

L’F-16 ucraino più diffuso sarebbe il modello F-16A/B, originariamente costruito negli anni ’70 e ’80, con alcuni aggiornati allo standard “Mid-Life Update” negli anni ’90. Questi jet sono dotati del motore Pratt & Whitney F100, di una cabina di pilotaggio monoposto o biposto e di un sistema radar come l’APG-66, adeguato per l’epoca ma obsoleto per gli standard odierni. Il loro armamento include Sidewinder a corto raggio per il combattimento ravvicinato e AMRAAM per tiri oltre la portata visiva, anche se le varianti missilistiche sono probabilmente più vecchie, con una gittata di 32-80 km, la metà di quella dell’R-77 russo.

Nonostante i limiti evidenziati da Ignat, i piloti ucraini come Vadim Voroshilov, nome in codice “Karaya”, riconoscono il ruolo fondamentale degli F-16 nella protezione delle città. Tuttavia, il sogno della parità aerea con la Russia rimane lontano. Le consegne continuano e i programmi di addestramento si espandono, ma resta incerto se questi sforzi riusciranno a colmare il divario o se spingeranno gli alleati a fornire modelli più recenti.