Euro Area: il pessimismo percorre tutti i settori, dai consumatori ai produttori

C’è un po’ di giustificato pessimismo nell’Area Euro, e gli indicatori lo mostrano chiaramente. L‘indicatore del clima economico (ESI) nell’area dell’euro è sceso a 93,6 nell’aprile 2025, in calo rispetto al dato rivisto di 95,0 di marzo e al di sotto delle aspettative di mercato pari a 94,5.

Si tratta del valore più basso registrato da dicembre, che riflette un calo generalizzato della fiducia in tutti i settori. Il clima di fiducia dei consumatori ha registrato un forte calo (-16,7 rispetto al -14,5 di marzo), parallelamente al calo registrato dai fornitori di servizi (1,4 rispetto al 2,2), dai dettaglianti (-8,9 rispetto al -7,0), dai produttori (-11,2 rispetto al -10,7) e dalle imprese di costruzione (-4,3 rispetto al -3,7).

Sul fronte dei prezzi, le aspettative di inflazione dei consumatori sono aumentate di 5,1 punti, raggiungendo il livello più alto dal novembre 2022, mentre le aspettative dei produttori sui prezzi di vendita sono scese di 0,3 punti, attestandosi a 11,0, in calo rispetto al massimo di due anni registrato a marzo.

Tra le principali economie dell’Eurozona, il clima è peggiorato in modo significativo nei Paesi Bassi (-2,5) e in Italia (-1,8), mentre è leggermente migliorato in Germania (+0,5) e in Spagna (+0,4). In Francia il clima è rimasto sostanzialmente stabile.

Ecco il relativo grafico:

il 2025 non ha portato più ottimismo all’Area Euro, anzi ha portato soprattutto una nuova ondata di pessimismo. E pensare che gli effetti dei dazi di Trump non so sono ancora fatti sentire. Non ci sono prospettive di grossi miglioramenti.