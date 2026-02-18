Eni e il ritorno al trading: quando produrre petrolio non basta più per fare miliardi

L’italiana Eni sta valutando la possibilità di riaprire la sua attività di trading petrolifero, poiché non riesce a ottenere gli stessi profitti che le altre supermajor europee generano dalla vendita delle materie prime che producono, ha dichiarato l’amministratore delegato della società al Financial Times.

“Abbiamo smesso di fare trading nel 2019, ma le altre grandi aziende sono tutte trader”, ha dichiarato Claudio Descalzi in un’intervista al quotidiano. “BP, Shell e Total sono grandi trader e guadagnano miliardi da questa attività”.

In effetti, il trading è stato particolarmente redditizio per le altre supermajor, quindi Eni sta cambiando rotta attraverso partnership. Descalzi ha dichiarato al FT che Eni è in trattative preliminari con una serie di società di trading di materie prime, tra cui Mercuria.

“Non è nel nostro DNA. Non siamo molto commerciali”, ha spiegato Descalzi. “Quindi ho pensato che per diventare commerciali, dobbiamo stringere una partnership per capire il business”. “Se siamo in grado di offrire una copertura fisica, questo è un grande vantaggio per loro. Possiamo completarci a vicenda”, ha aggiunto l’amministratore delegato della supermajor, sottolineando che la quantità di petrolio e gas prodotta da Eni dovrebbe renderla un partner interessante.

Nonostante il trading petrolifero sia una delle principali fonti di profitto per le grandi compagnie petrolifere, Shell, ad esempio, ha segnalato un calo delle prestazioni della sua divisione trading in vista dell’annuncio dei risultati del quarto trimestre. Anche BP ha affermato che la sua attività di trading ha subito un calo negli ultimi tre mesi dello scorso anno.

TotalEnergies, nel frattempo, ha recentemente siglato un accordo di joint venture commerciale con la bahreinita BapcoEnergies, sostenuta dai flussi di produzione della raffineria di questa società emiratina. La nuova entità si posiziona come un attore competitivo nel commercio regionale, progettato per massimizzare il valore a valle e ampliare l’accesso ai mercati internazionali per i prodotti petroliferi del Bahrein.

Le grandi compagnie petrolifere, e in particolare quelle europee, hanno recentemente abbandonato le loro iniziative nel campo dell’energia a basse emissioni di carbonio per tornare al loro core business di produzione e raffinazione di petrolio e gas, in un contesto di rallentamento della transizione energetica. Gli azionisti stanno ora spingendo per la crescita, poiché le previsioni sul picco del petrolio si spostano verso un futuro più lontano, mentre gli utili devono arrivare in modo costante, sin da ora.