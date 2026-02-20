Energia dall’acqua salata: il nuovo nanodispositivo svizzero che sfrutta evaporazione, luce e calore

Nel dibattito costante sulle fonti energetiche del futuro, spesso dominato da visioni tanto grandiose quanto, a volte, irrealistiche, la vera innovazione tende a nascondersi nei dettagli tecnici e nella scienza dei materiali. Lontano dai facili entusiasmi per le tecnologie non ancora mature, la ricerca applicata continua a fare passi da gigante. Un esempio concreto e tecnicamente rilevante ci arriva dalla Svizzera, e più precisamente dal Laboratorio di Nanoscienze per le Tecnologie Energetiche (LNET) del Politecnico Federale di Losanna (EPFL).

I ricercatori, guidati da Giulia Tagliabue e Tarique Anwar, hanno ingegnerizzato un nanodispositivo in grado di generare una corrente elettrica stabile sfruttando un fenomeno tanto banale quanto onnipresente: l’evaporazione dell’acqua salata. Non si tratta di una curiosità da laboratorio, ma di un avanzamento significativo nell’emergente campo della tecnologia idrovoltaica (HV), che promette di alimentare l’Internet of Things (IoT) e la sensoristica avanzata senza l’uso di batterie tradizionali.

L’idrovoltaico: oltre la classica turbina

L’energia idroelettrica tradizionale utilizza l’acqua come massa fluida per muovere turbine meccaniche. La tecnologia idrovoltaica, al contrario, opera su scala nanometrica e genera elettricità sfruttando l’interazione diretta tra l’acqua e materiali funzionalizzati. Finora, i dispositivi HV utilizzavano l’evaporazione o il flusso di goccioline per generare energia, ma presentavano limiti strutturali evidenti, soprattutto quando impiegavano acqua salata, la quale tendeva a degradare rapidamente i materiali.

Il dispositivo del LNET supera questi ostacoli attraverso un’architettura geniale, strutturata su tre livelli fisicamente separati, ma elettrochimicamente connessi.

Ecco come è composto:

Superficie superiore di evaporazione: Un elettrodo (in Ag/AgCl) dove l’acqua incontra l’aria e, evaporando, crea un flusso di ioni.

Strato intermedio di trasporto ionico: L’acqua salata (elettrolita) che fa da ponte.

Strato inferiore nanostrutturato: Una struttura di nanopilastri in silicio (SiNPs), rivestiti da un sottilissimo guscio di ossido isolante (Allumina, Al2O3, o Biossido di Titanio, TiO2).

Il ruolo combinato di calore e luce

La vera svolta dello studio, pubblicato su Nature Communications, risiede nella comprensione e nel controllo dei processi all’interfaccia tra solido e liquido. Fino ad oggi, i ricercatori sapevano che il calore accelera l’evaporazione. Tuttavia, il team svizzero ha dimostrato che il calore e la luce solare fanno molto di più: modificano l’equilibrio chimico del dispositivo, moltiplicando per cinque la produzione di energia.

L’effetto del calore (Termodiffusione):

Quando l’acqua bagna i nanopilastri, lo strato di ossido superficiale si dissocia chimicamente, lasciando una carica netta negativa sulla superficie del silicio. Questa carica attira gli ioni positivi dall’acqua salata, creando un “doppio strato elettrico”. Aumentando la temperatura (ad esempio, passando da 25°C a 70°C), la reazione di dissociazione viene favorita. Il risultato è un aumento della carica superficiale negativa, che si traduce direttamente in una maggiore differenza di potenziale chimico e, quindi, in un voltaggio più alto.

L’effetto della luce (Caricamento foto-capacitivo):

Il silicio è un semiconduttore. Quando viene colpito dalla luce, i fotoni eccitano gli elettroni, creando le cosiddette “coppie elettrone-buca”. In un normale pannello solare, queste cariche verrebbero estratte per creare corrente. In questo nanodispositivo, invece, le cariche si accumulano all’interfaccia tra il silicio e l’ossido.

Questo accumulo spinge via gli ioni idronio (positivi) dal lato liquido dell’interfaccia, alterando la concentrazione locale di protoni. Questo fenomeno, chiamato foto-caricamento capacitivo, aumenta ulteriormente la carica superficiale, generando un “fotovoltaggio” istantaneo e stabile, senza causare reazioni chimiche distruttive (faradaiche) che corroderebbero il materiale.

I risultati e il superamento dei limiti

In passato, l’uso di acqua salata (come l’acqua di mare) mandava in crisi i sistemi HV a causa della degradazione dei materiali. I ricercatori dell’EPFL hanno risolto il problema rivestendo i nanopilastri di silicio con ossidi protettivi. L’uso di silicio drogato (N-type) e l’ottimizzazione della concentrazione salina hanno portato a risultati sorprendenti.

Nella tabella seguente riassumiamo le prestazioni chiave del dispositivo:

Parametro Risultato Ottenuto Note Voltaggio a circuito aperto (VOC) 1 V Un valore eccellente per un singolo nanodispositivo. Densità di potenza 0,25 W/m² Moltiplicata per 5 rispetto alle condizioni standard. Stabilità operativa Oltre 50 ore continue Nessuna degradazione osservata in acqua salata. Effetto salinità Ottimale a 0,1 M A concentrazioni maggiori la potenza di picco raddoppia rispetto all’acqua dolce.

Considerazioni economiche e prospettive

In un’ottica macroeconomica e industriale, questa scoperta è di estremo interesse. Non stiamo parlando di una tecnologia destinata a sostituire le centrali a gas o il nucleare per alimentare le acciaierie, ma di una soluzione elegante per l’elettronica a basso consumo. Il recupero del calore di scarto industriale a bassa temperatura (sotto i 100°C) o lo sfruttamento dell’evaporazione naturale negli ambienti marini potrebbe fornire energia continua (24 ore su 24) a reti di sensori ambientali, dispositivi indossabili e sistemi IoT.

È un approccio tipicamente incrementale e razionale: ottimizzare un effetto naturale che è sempre esistito, ma che solo ora siamo in grado di imbrigliare grazie alla nanotecnologia. Il modello a circuito equivalente sviluppato dagli scienziati svizzeri permetterà ora alle aziende di progettare varianti del dispositivo ottimizzate per specifici ambienti, trasformando una scoperta fisica in un potenziale asset industriale.