Economia USA: l’indice previsionale ISM indicano contrazione

Troppa confusione sotto il sole, e gli indici previsionali iniziano a risentirne. Il PMI manifatturiero dell’ISM è sceso a 49 nel marzo 2025 da 50,3 in febbraio, al di sotto delle previsioni di 49,5.

La lettura ha indicato la prima contrazione dell’attività industriale in tre mesi, dopo l’espansione solo marginale di febbraio.

I nuovi ordini (45,2 contro 48,6), il portafoglio ordini (44,5 contro 46,8) e l’occupazione (44,7 contro 47,6) hanno subito una contrazione più rapida e anche la produzione è diminuita (48,3 contro 50,7), mentre la pressione sui prezzi è salita ai massimi da giugno 2022 (69,4 contro 62,4).

Nel frattempo, le scorte sono rimbalzate (53,4 vs 49,9) e le consegne dei fornitori (53,5 vs 54,5) hanno indicato un continuo rallentamento delle consegne. “La domanda e la produzione sono diminuite e la riduzione del personale è continuata, in quanto le aziende dei panelisti hanno risposto alla confusione della domanda. La crescita dei prezzi ha subito un’accelerazione a causa delle tariffe, provocando un arretramento dei nuovi ordini, un rallentamento delle consegne da parte dei fornitori e una crescita delle scorte di produzione”, ha dichiarato Timothy Fiore, presidente del comitato di indagine sulle imprese manifatturiere dell’ISM.

Ecco il relaitvo grafico come sempre da Tradingeconomics:

L’ottimismo post elettorale si sta dissipando negli USA e lascia spazio a un po’ di pessimismo sugli effetti futuri delle politiche in applicazione da parte di Trump. In un momento in cui non si leggono con chiarezza gli effetti della fine dell’attuale commercio globale e la nascita di un nuovo ordine, dagli effetti ancora incerti.

Oggi avremo le idee più chiare.