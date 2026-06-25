L’economia del riuso entra nella filiera della pelle: il mercato secondario delle giacenze diventa un asset, anche per obbligo di legge

Il 19 luglio 2026 scatta per le grandi imprese europee il divieto di distruzione dell’invenduto di abbigliamento, accessori e calzature, previsto dal regolamento ESPR (UE 2024/1781) sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti. L’elenco delle merci interessate comprende esplicitamente gli articoli in cuoio e pelle. I numeri che hanno spinto Bruxelles a intervenire sono noti: secondo le stime della Commissione europea, ogni anno tra il 4 e il 9% dei tessili invenduti viene distrutto prima ancora di arrivare al consumatore, generando circa 5,6 milioni di tonnellate di CO₂, un volume paragonabile alle emissioni nette annue della Svezia.

Per la filiera della moda e della pelle il messaggio è chiaro: il magazzino smette di essere soltanto un problema finanziario e diventa un problema regolatorio. Le eccedenze non potranno più essere semplicemente eliminate; andranno reimmesse in circolo, donate, rivendute. E questo trasforma un mercato finora di nicchia, quello secondario delle giacenze, in un’infrastruttura economica destinata a crescere. La filiera della pelle, da questo punto di vista, è un caso di scuola: il mercato del riuso esiste già, funziona da decenni e mostra come l’economia circolare possa reggersi su convenienze reciproche prima ancora che sugli obblighi normativi.

Come funziona il mercato delle giacenze: tre attori, tre convenienze

Il meccanismo è lineare. Concerie, calzaturifici, pelletterie e case di moda accumulano fisiologicamente eccedenze: lotti prodotti per collezioni chiuse, colori non riordinati, commesse ridimensionate. Si tratta di pellame finito e certificato, identico a quello immesso nella produzione regolare, che per l’azienda è capitale immobilizzato: occupa spazio, assorbe costi di gestione e si svaluta a bilancio.

Qui entra il secondo attore: l’operatore specializzato che acquista le giacenze in blocco e le rimette sul mercato. In Italia il modello ha interpreti storici come Caminati Pellami, che da oltre quarant’anni rileva gli stock di concerie e maison e li rivende, anche online, attraverso lo shop e il catalogo di pelle e cuoio al pezzo o a chilogrammo, ad artigiani, pelletterie e aziende manifatturiere, con prezzi che arrivano fino al 70% in meno rispetto alla produzione regolare.

Il terzo attore è l’acquirente finale: la micro-impresa o la PMI che accede a materia prima di fascia alta a una frazione del costo di listino, senza quantità minime d’ordine. La struttura degli incentivi è quella che gli economisti chiamerebbero un equilibrio a tre vincitori: chi cede libera capitale circolante e spazio; chi intermedia crea margine su un asset altrimenti svalutato; chi compra abbatte la principale voce di costo della propria produzione. L’esternalità positiva, pellame già conciato che non finisce smaltito, nuova produzione evitata, è il dividendo ambientale dell’operazione, ottenuto senza sussidi.

Perché proprio ora: magazzini pieni e capitale che costa

Il tempismo non è casuale. La congiuntura della filiera pelle ha reso il tema delle giacenze più urgente che mai. Secondo UNIC – Concerie Italiane, il 2025 si è chiuso con la produzione conciaria nazionale in calo del 3,6% e il fatturato a -5%, dopo un 2024 già archiviato a 4,1 miliardi di euro di ricavi (-4,5%). Confindustria Accessori Moda colloca l’intera filiera, concia, calzatura, pelletteria, poco sopra i 29 miliardi di giro d’affari, quasi tre in meno rispetto a due anni fa. Il copione è noto: i grandi marchi del lusso tagliano i volumi di borse e scarpe, gli ordini alle concerie si contraggono, e il materiale già prodotto resta nei magazzini.

In un contesto di domanda debole e costo del capitale ancora elevato, l’invenduto pesa due volte: come liquidità congelata e come spazio fisico. La cessione dello stock diventa così una leva di gestione finanziaria prima ancora che una scelta di sostenibilità, e dal 19 luglio, per le grandi imprese, la distruzione cessa comunque di essere un’opzione, salvo deroghe motivate (sicurezza, prodotto danneggiato) sotto la vigilanza delle autorità nazionali. L’obbligo di rendicontare i volumi di invenduto smaltito, con formato standardizzato dal 2027, completa il quadro: l’eccedenza di magazzino entra nel perimetro della trasparenza ESG, e la sua valorizzazione nel mercato secondario diventa la risposta più razionale.

Il digitale come moltiplicatore: dal mercato per pochi al mercato per tutti

C’è un ultimo elemento che spiega la maturazione di questo mercato: la distribuzione digitale. Storicamente il commercio delle giacenze era un affare tra addetti ai lavori, fatto di partite intere e relazioni dirette nei distretti conciari. L’e-commerce specializzato ha cambiato la scala: oggi un laboratorio artigiano di qualunque provincia italiana può acquistare un singolo fianco bovino o un ritaglio di vitello con scheda tecnica completa, tipo di concia, spessore, origine UE, e consegna in pochi giorni. La granularità dell’offerta, fino al singolo pezzo, è ciò che permette al riuso di saturare la domanda anche minuta, quella che il canale all’ingrosso tradizionale non serviva.

È un dettaglio operativo con una conseguenza economica precisa: più la rivendita è capillare, più alta è la quota di eccedenze che trova un secondo impiego invece di restare ferma. Il mercato secondario della pelle suggerisce così una lettura controintuitiva della transizione circolare: i divieti europei arrivano a sancire una direzione che le convenienze di filiera avevano già imboccato. Dove il riuso genera margine per tutti gli attori, la norma non crea il mercato, lo accelera. Per le imprese della moda e della manifattura italiana, che al magazzino guardano da sempre come a un costo, la lezione dei pellami a stock è che può essere trattato come un giacimento: a condizione che esista chi sa estrarne il valore.