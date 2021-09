Eccovi il “Famigerato” convegno al Senato sulle cure precoci domiciliari per il Covid, di cui tutti sparlano

Oggi i giornali mainstream erano dedicati alla “Caccia al senatore”, anzi alla senatrice, leghista, che ha organizzato un convegno “Scandaloso” sulle cure precoci per il covid-19. Se avesse organizzato un convegno negazionista probabilmente avrebbe suscitato meno polemiche. La presidenza del Senato ha preso le distanze, e l’organizzatrice è stata attaccata dal PD e da Burioni…

Eppure che cosa si sarà detto? A dir la verità, da che il mondo è mondo, le cure precoci, se non la prevenzione, sono il modo migliore per affrontare o evitare le patologie, per cui un convegno sulla cure precoci appare quasi ovvio.. Sono intervenuti anche dalla regione Piemonte, all’avanguardia nelle cure domiciliari, quindi diverse testimonianze di medici dell’associazione Ippocrate che hanno affrontato il covid in pratica. Poi, nella tradizione di Scenarieconomici, lasciamo che siate voi a giudicare, a farvi la vostra idea personalissima.

Prima vi offriamo l’introduzione di Bagnai e poi il resto del Convegno. Ringraziamo Inriverente e radio radicale per l’opportunità



