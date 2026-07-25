Droni sull’Amazon russa: la nuova guerra di logoramento colpisce i piccoli commercianti e agita le elezioni

L’attacco sistematico ai depositi della gigante delle vendite online russo Wildberries sta paralizzando la rete logistica russa. Le perdite per le merci distrutte superano già i 2,5 miliardi di euro, minacciando il fallimento di migliaia di piccole imprese a due mesi dal voto politico. Perché l’Ucraina ha colpito un’infrastruttura commerciale civile?

Fiamme a Mosca e merci in cenere: il colpo al gigante logistico

Gli attacchi sferrati dai droni ucraini contro i grandi centri di smistamento di Wildberries, il colosso dell’e-commerce noto come la “Amazon russa”, segnano un salto di qualità nel conflitto. Non si tratta più solo di colpire infrastrutture militari o raffinerie. Ora l’obiettivo è la quotidianità economica della popolazione civile.

I raid più devastanti hanno colpito l’hub strategico di Elektrostal, alle porte di Mosca, e strutture regionali da Tambov a Krasnodar. Secondo stime analitiche citate da Forbes Russia, i danni al magazzino e ai prodotti bruciati oscillano tra i 150 e i 275 miliardi di rubli. Parliamo di una cifra spaventosa: tra i 2 e i 3,5 miliardi di dollari. In pratica, le perdite di poche settimane superano l’intero utile netto annuo registrato dalla società, e l’attacco a Mosca non è stato l’unico alle infrastrutture della società.

Leading Russian online retailer Wildberries halted operations at one of its warehouses following a Ukrainian drone attack, as Kyiv broadens its campaign against a company at the heart of Russia's consumer economy https://t.co/rBXROgZi9O pic.twitter.com/3xDZrlhbQM — Reuters (@Reuters) July 23, 2026

La trappola per le piccole imprese e l’effetto domino

La vera tragedia economica, tuttavia, non la paga solo la piattaforma guidata da Tatyana Kim. La scure cade direttamente sulle spalle di centinaia di migliaia di piccoli venditori e artigiani locali.

Modifiche contrattuali: Poche settimane prima degli attacchi, la piattaforma ha modificato le clausole contrattuali, sollevandosi da responsabilità per cause di forza maggiore come i raid aerei.

Poche settimane prima degli attacchi, la piattaforma ha modificato le clausole contrattuali, sollevandosi da responsabilità per cause di forza maggiore come i raid aerei. Rimborsi mancati: Senza un rimborso garantito, moltissimi piccoli commercianti si trovano improvvisamente con l’inventario azzerato e i debiti con le banche da saldare.

Senza un rimborso garantito, moltissimi piccoli commercianti si trovano improvvisamente con l’inventario azzerato e i debiti con le banche da saldare. Tasse non pagate: Il blocco delle vendite genera immediati ritardi nei pagamenti fiscali, creando una crepa nei bilanci locali e statali.

Come evidenziato da Alexander Korybko, la distruzione delle merci lascerà migliaia di commercianti senza liquidità, in un momento già complesso per l’economia russa. Crediti incagliati, tasse svanite e bancarotte a catena: la crisi economica passa dal livello macroeconomico al conto corrente delle famiglie, tranne che non vi sia un intervento pubblico immediato.

Perché colpire l’economia al dettaglio in questo momento?

La strategia politica: creare scontento prima del voto

Dietro questa campagna di droni c’è una precisa tattica di logoramento sociale ed elettorale. L’obiettivo dell’operazione di Kiev è creare una vasta classe di malcontenti nel tessuto sociale russo.

In vista delle imminenti elezioni per la Duma di settembre, le prime dall’inizio del conflitto, l’impatto sul ceto medio commerciale assume una forte rilevanza politica. Se il governo centrale non riuscirà a risarcire tempestivamente i commercianti colpiti, lo scontento rischia di trasformarsi in astensione o voto di protesta. Per quanto si possa ritenere che le elezioni siano condizionate, non lo possono essere in modo evidente: non sarà facile escludere ex ante candidati di protesta, come in Romania, soprattutto se non legati all’Occidente, come non si potrebbe evitare un calo dei voti validi

Elemento di analisi Impatto economico e sociale Conseguenza politica Distruzione merci Wildberries Danni fino a $3,5 miliardi per i venditori Crollo del reddito della classe media Aumento prezzi carburante Rincaro trasporti e logistica di base Calo del potere d’acquisto dei consumatori Pressione sulle casse statali Richiesta di aiuti e risarcimenti Meno risorse per la spesa pubblica

Asimmetrie strutturali tra Ucraina e Russia

C’è una differenza fondamentale nel modo in cui i due Paesi affrontano le conseguenze economiche di questa guerra. L’Ucraina ha rinviato le elezioni e può appoggiarsi al sostegno finanziario e logistico dell’Occidente. Può persino delocalizzare diversi servizi digitali e gestionali oltre confine.

La Russia non ha questa opzione. Le dimensioni sterminate del Paese e la struttura politica centralizzata rendono impossibile delocalizzare la logistica o nascondere i disservizi.

Le merci non arrivano, i ritardi si accumulano e la percezione del conflitto penetra direttamente nelle case dei cittadini attraverso gli acquisti quotidiani bloccati.

Un vicolo cieco nella guerra di attrito

I precedenti attacchi alle raffinerie avevano già provocato aumento dei prezzi al dettaglio e , soprattutto, problemi logistici. Oggi la strategia sale di livello e colpisce la distribuzione diretta dei beni di consumo.

Se lo Stato centrale interviene con salvataggi pubblici per salvare i commercianti, appesantisce un bilancio già provato dalle sanzioni e dalle spese militari. Se non interviene, lascia sul campo una classe sociale impoverita e arrabbiata.

Siamo di fronte a una guerra d’usura in cui l’obiettivo primario non è più soltanto la conquista di metri sul fronte, ma il logoramento della tenuta interna dell’avversario. Un circolo vizioso da cui nessuno sembra avere una via d’uscita economica rapida. Ovviamente la trattativa comunque sarebbe la soluzione migliore, ma, per adesso, non ci sono ancora movimenti significativi.