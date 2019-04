Dragoni vs Manfellotto: giudicate voi chi dice la verità

Durante Agorà RAI Manfellotto ha accusato Dragoni di Mentire quando parlava dei deficit pubblici spagnoli e del debito pubblico del paese iberico rapidamente cresciuto dopo la crisi del 2009. Ricordiamo che Dragoni è giornalista de La Verità mentre Manfellotto dirige quello che vorrebbe essere uno dei principali magazine di opinione italiani. Ascoltate (Ringraziamo Fausto l’Inriverente, per il supporto tecnico)

–



Ora per farvi decidere chi abbia detto la verità vi diamo due dati relativamente a quello che era il tema della discussione, cioè deficit spagnolo ed italiano, debito spagnolo ed investimenti spagnoli ed italiani.

Deficit Spagna

nel 2019, causa elezioni anticipate, sarà di poco sotto il 3% perchè non sono state approvate le coperture.

Dragoni ha sbagliato perchè ancora nel 2012 il deficit era del 10%. Come era il nostro?

La metà di quello spagnolo…..

Il debito Spagnolo ? Eccolo qui

Viaggia intorno al 100%, dal 2010 è quasi raddoppiato…

e gli invesimenti? Manfellotto alla fine afferma che hanno speso di più peerchè “Hanno fatto investimenti”. Se per investimenti si intendono strade, ponti etc, no, hanno speso più o meno quanto l’Italia, secondo quello che dice la stessa Banca d’Italia in un proprio studio, di cui qui riportiamo un grafico relativo alla formazione del capitale lordo (quindi n non ci sono investimenti finanziari)

Investiamo tutti poco, pochissimo, spagna compresa.

Dato di fatto è invece che la Spagna abbia ricorso al MES/ESM Meccanismo Europeo di Stabilità, cioè soldi nostri, versati dall’Italia sino ad un massimo di 125 miliardi, e che fra il 2012 ed il 2013 sono andati al sistema bancario spagnolo che stava per saltare. Il MES ha elargito 41 miliardi di euro che saranno comodamente rimborsati fino al 2027. Il 17% circa di questi fondi sono italiani, cioè circa 7 miliardi, più di quanto siano stati i fondi messi a disposizione di Quota 100 e del Reddito di Cittadinanza. Naturalmente ci si è indebitati per salvare le banche spagnole perchè per salvare i disoccupati italiani non si può, non sta bene..

Ricordate che Manfellotto dirige una rivista di opinione italiana. Ora l’opinione fatevela su di lui..



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐