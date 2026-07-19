Difesa europea in frantumi: la fine del carro armato comune franco-tedesco apre una voragine industriale

La difesa comune europea perde un altro pezzo fondamentale, lasciando sul campo miliardi di investimenti potenziali e una profonda spaccatura industriale. Dopo il clamoroso divorzio nei cieli sul caccia di sesta generazione FCAS, ora tocca alla dimensione terrestre subire lo stesso identico destino.

L’illusione di un super-carro armato condiviso tra Berlino e Parigi è ufficialmente evaporata. L’ultimo comunicato ufficiale del Ministero della Difesa tedesco ha certificato la fine del sogno unitario, trasformando il progetto in un guscio vuoto che segna la vittoria dei singoli interessi nazionali.

L’annuncio che cambia la difesa continentale

Le parole usate dal Ministero federale della Difesa tedesco in occasione dell’ultimo Consiglio ministeriale bilaterale lasciano pochissimo spazio alle interpretazioni. La Germania ha ufficialmente ridefinito l’essenza del Main Ground Combat System (MGCS), il programma nato per sostituire i carri Leopard 2 e Leclerc.

Il testo ministeriale afferma che i due Paesi svilupperanno esclusivamente una “tecnologia indipendente dalla piattaforma per i futuri veicoli corazzati”. Dietro questa formula burocratica e apparentemente innocua si nasconde una realtà drastica: l’idea di un telaio unico e di uno scafo comune è stata totalmente abbandonata.

Parigi e Berlino non costruiranno più lo stesso veicolo militare. Ognuno procederà per la propria strada sul piano industriale, limitandosi a condividere standard digitali astratti e protocolli di rete per far dialogare i rispettivi mezzi, esattamente come si sta provando a fare nel settore aereo con il Combat Cloud.

La cronistoria di un fallimento annunciato

Per chi analizza le dinamiche industriali e geopolitiche, questo epilogo non giunge certo come una sorpresa improvvisa. Il peccato originale del progetto risale ai dettagli strutturali inseriti nel Memorandum d’intesa (MoU) siglato nell’aprile del 2024, un documento che conteneva già i germi della discordia.

Il piano iniziale prevedeva la spartizione del programma in otto pilastri industriali strategici, volti a bilanciare i pesi politici ed economici tra le aziende tedesche e quelle francesi:

Pilastro 1: Piattaforma principale con telaio e navigazione autonoma (Guida tedesca).

Piattaforma principale con telaio e navigazione autonoma (Guida tedesca). Pilastro 2: Cannone principale, torretta e munizionamento pesante (Guida congiunta).

Cannone principale, torretta e munizionamento pesante (Guida congiunta). Pilastro 3: Armamento secondario e missilistica avanzata (Guida francese).

Armamento secondario e missilistica avanzata (Guida francese). Pilastro 4: Sistemi di comunicazione, comando e “sistema nervoso digitale” (Guida congiunta).

Sistemi di comunicazione, comando e “sistema nervoso digitale” (Guida congiunta). Pilastro 5: Ambienti di simulazione tattica (Guida congiunta).

Ambienti di simulazione tattica (Guida congiunta). Pilastro 6: Tecnologia dei sensori ed optronica (Guida francese).

Tecnologia dei sensori ed optronica (Guida francese). Pilastro 7: Sistemi di protezione attiva e difesa anti-drone (Guida tedesca).

Sistemi di protezione attiva e difesa anti-drone (Guida tedesca). Pilastro 8: Supporto logistico, manutenzione e infrastrutture (Guida congiunta).

Già durante la stesura di questo schema, il disaccordo sulla scelta del cannone principale era apparso insanabile. La Germania spingeva per il collaudato sistema da 130mm di Rheinmetall, mentre la Francia difendeva fermamente la soluzione da 140mm sviluppata da KNDS France (ex Nexter).

Per evitare un blocco immediato dei negoziati, le due nazioni scelsero la via del rinvio, decidendo che ognuna avrebbe sviluppato inizialmente la propria torretta e le proprie armi nazionali. Si trattava di un compromesso assurdo, che negava alla radice le economie di scala tipiche di un progetto comune.

Le pesanti ricadute economiche e commerciali

Questo cambio di rotta drastico comporta conseguenze economiche enormi per il comparto industriale europeo. Rinunciare a una piattaforma unica significa azzerare i vantaggi competitivi legati alla standardizzazione della catena di fornitura, alla produzione di massa dei componenti e alla gestione logistica coordinata.

Elemento Economico Approccio Unico (Precedente) Approccio Indipendente (Attuale) Economie di Scala Massime grazie a componenti standardizzati per entrambe le nazioni. Minime o assenti; raddoppio delle linee di montaggio nazionali. Costi di R&S Condivisi e ottimizzati sui singoli pilastri. Duplicati per le piattaforme fisiche e i sistemi d’arma. Export Globale Soggetto a veti incrociati franco-tedeschi sui mercati terzi. Libero; ogni nazione gestisce le proprie vendite estere. Logistica di Supporto Unificata per i reparti schierati all’interno della NATO. Frammentata, con magazzini e pezzi di ricambio separati.

Il raddoppio dei costi di ricerca e sviluppo graverà inevitabilmente sui bilanci pubblici dei contribuenti. Le imprese della difesa, anziché cooperare per competere contro i colossi statunitensi o asiatici, torneranno a farsi la guerra sui mercati internazionali per piazzare i rispettivi panzer.

C’è tuttavia un risvolto ironico ma positivo per l’efficienza militare tedesca. Liberandosi dai vincoli e dalle richieste specifiche avanzate da Parigi, le forze armate di Berlino (Bundeswehr) potranno finalmente sviluppare i sistemi corazzati di cui hanno realmente bisogno, accelerando i tempi di consegna.

La fine della sovranità strategica europea

Il collasso del MGCS riflette in modo speculare quanto già accaduto nei cieli con l’annuncio del Cancelliere Friedrich Merz sul caccia comune FCAS. La cooperazione franco-tedesca nella difesa si sta riducendo a un puro esercizio retorico, privo di qualsiasi reale sostanza industriale e ingegneristica. Al massimo si progettano piattaforme software comuni, ma, in realtà, alla fine ognuno va per la propria strada. C’è molta più collaborazione fra Leonardo e KNDS che in questo megha-gruppo teorico francese: almeno i mezzi italo-tedeschi hanno scafi comuni.

Le asimmetrie tra il modello dirigista francese e l’approccio orientato all’export della Germania si sono rivelate insuperabili. Continuare a chiamare questo frammento di progetto “Sistema di Combattimento Terrestre Principale” rappresenta ormai una palese forzatura logica che insulta l’intelletto degli osservatori.