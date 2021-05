Dati USA troppo buoni. Rischio sui prezzi

Le notizie dall’economia USA sono “Purtroppo positive”. I dati previsionali IHS Markit sono positivi, anche troppo, e questo può portare a dei problemi di carattere inflazionistico.

Vediamo i dati Markit iniziando dalla manifattura:

Il PMI manifatturiero statunitense di IHS Markit è balzato a un nuovo record di 61,5 nel maggio del 2021, battendo le previsioni di mercato di 60,2 a fronte di una domanda più forte da parte dei clienti. Anche i nuovi ordini sono aumentati a un ritmo record mentre la crescita della produzione è accelerata nonostante il netto peggioramento delle prestazioni dei fornitori a causa della limitata attività operativa. Successivamente, gli arretrati di lavoro si sono accumulati al ritmo più alto mai registrato, poiché le imprese sono state frenate dalla carenza di materie prime.

Ora anche i servizi hanno mostrato risultati eccezionali:

Secondo una stima preliminare, l’indice IHS Markit US Services PMI è balzato a 70,1 nel maggio 2021, da 64,7 del mese precedente e ben al di sopra delle aspettative di mercato di 64,5. L’ultima lettura ha indicato il tasso di espansione più netto dall’inizio della raccolta dei dati per le serie nell’ottobre 2009, in un contesto di maggiore fiducia dei clienti e riapertura di attività non essenziali. La crescita dei nuovi ordini è accelerata al massimo mai registrato, con le nuove attività di esportazione che sono aumentate maggiormente da agosto 2020, mentre il ritmo di creazione di posti di lavoro è rimasto solido. Sul fronte dei prezzi, sia i prezzi degli input che i costi di output sono aumentati a ritmi record. Anche in questo caso dati eccezionali, mai visti negli ultimi cinque anni.

I dati sono, come abbiamo detto, molto buoni. Si parla di colli di bottiglia produttivi di assunzioni in massa in entrambe i settori. Questo significa che ci sono per forza delle spinte inflazionistiche. I colli di bottiglia sono portatori di aumenti dei prezzi dei semilavorati e materie prime, mentre la forte domanda di lavoro a fronte a una offerta ancora limitata, sta portando a una dinamica salariale positiva. Quindi attenzione che la fiammata sui prezzi potrebbe essere presente anche a maggio.



