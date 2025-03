Da Iron Dome a Golden Dome: gli USA cambiano nome al programma di Difesa Aerea

D’ora in poi, il tentativo del presidente Donald Trump di creare un sistema di difesa missilistica enormemente ampliato si chiamerà Golden Dome e non più Iron Dome, il nome originale che aveva in Israele.

“Si prega di notare che il Dipartimento della Difesa ha rinominato questo programma da ‘Iron Dome for America’ a ‘Golden Dome for America’”, ha scritto l’ Agenzia statunitense per la difesa missilistica (MDA) in una recente richiesta di input da parte dell’industria su come contribuire a questo sforzo.

Questo fa seguito a quello che è sembrato essere un commento fuori luogo del Segretario alla Difesa Pete Hegseth, fatto il 20 febbraio. In un video in cui spiegava i piani di riallineamento del bilancio del Pentagono, ha elencato “la Golden Dome o Iron Dome” tra i programmi di difesa che saranno protetti da eventuali tagli. La richiesta di informazioni sulla MDA sembra aver codificato questa affermazione.

Il nuovo nome sta iniziando a prendere piede. Durante l’udienza di conferma per la posizione di vice segretario alla Difesa, Stephen Feinberg ha chiesto al senatore Mike Rounds se fosse favorevole alla creazione dello “scudo missilistico Iron Dome per l’America, credo che alcuni lo chiamino Golden Dome…”.

Feinberg ha risposto affermativamente.

Non si sa esattamente quali circostanze abbiano spinto a cambiare il nome. È chiaramente un modo per distinguere il piano dal sistema israeliano Iron Dome, che non ha nulla a che vedere con questo. Realizzato da Raytheon e dall’israeliana Rafael, come si vede nel video qui sotto, l’Iron Dome israeliano è progettato principalmente per difendersi da minacce di basso livello e localizzate, come razzi d’artiglieria e proiettili di mortaio. Ora ha anche alcune capacità contro droni e missili da crociera.

La scelta del nuovo nome è stata probabilmente fatta per richiamare il colore preferito di Trump, l’oro, ma non solo questo, perché esistono delle oggettive differenze fra il sistema israeliano e quello che gli USA vogliono realizzare.

Come abbiamo riportato in precedenza, uno dei primi atti ufficiali del secondo mandato di Trump è stato quello di ordinare alle forze armate statunitensi di andare avanti con i piani per un’architettura di difesa missilistica massicciamente ampliata.

Denominata, all’epoca, Iron Dome, comprendeva in particolare la richiesta di nuovi intercettori antimissile basati nello spazio, cioè una riedizione dei programmi dell’era Raegan, ma con nuove tecnologie. Un concetto di cui Trump ha parlato in campagna elettorale e che ha ufficializzato con un ordine esecutivo del 27 gennaio .

L’ordine esecutivo richiede uno “scudo di difesa missilistico di prossima generazione” che “dovrà includere, come minimo, piani per” le seguenti otto componenti:

Difesa degli Stati Uniti da missili balistici, ipersonici, da crociera avanzati e da altri attacchi aerei di nuova generazione da parte di avversari pari, vicini e canaglia.

Accelerazione del dispiegamento del livello di sensori spaziali di tracciamento ipersonico e balistico.

Sviluppo e dispiegamento di intercettori spaziali proliferati in grado di intercettare in fase boost.

Sviluppo di capacità di intercettazione di livello inferiore e di fase terminale in grado di sconfiggere un attacco controvalore.

Sviluppo e dispiegamento di un livello di custodia dell’architettura spaziale proliferata del combattente.

Sviluppo e dispiegamento di capacità per sconfiggere gli attacchi missilistici prima del lancio e nella fase di spinta.

Sviluppo e implementazione di una catena di fornitura sicura per tutti i componenti con caratteristiche di sicurezza e resilienza di nuova generazione.

Sviluppo e dispiegamento di capacità non cinetiche per aumentare la sconfitta cinetica di missili balistici, ipersonici, da crociera avanzati e altri attacchi aerei di nuova generazione”.

Appare chiaro che Golden Dome è una sorta di miglioramento e di ampiamento del Iron Dome, anche perché prevede un sistema di controllo più avanzato e

L’MDA è alla ricerca di feedback da parNegte dell’industria su “metodi di acquisizione o veicoli contrattuali innovativi” che potrebbero essere utilizzati per accelerare il processo di approvvigionamento per rendere Golden Dome una realtà. L’agenzia vuole che l’industria indichi i cambiamenti necessari per “ridurre le tempistiche ed evitare ritardi” e “gli ostacoli nei regolamenti o nelle politiche che impediscono di andare ‘veloci’ e le mitigazioni raccomandate”.

Più specificamente, la MDA sta cercando “tecnologie, architetture e concetti innovativi di sistemi di difesa missilistica per dimostrare e mettere in campo capacità di difesa ipersonica rapida applicabili sia alla difesa regionale che a quella interna”. Tali capacità dovrebbero includere, ma non solo, “capacità di difesa ipersonica a breve termine, innovative e dirompenti in tutta la catena di difesa missilistica (da sinistra del lancio fino alla sconfitta del missile), compresi sensori ed effettori”.

La scadenza per l’invio dei commenti è venerdì. Quindi, ancora per qualche giorno, la MDA tornerà al nome precedente dell’iniziativa.

Poiché l’RFI si chiuderà tra meno di una settimana, le nostre scatole di lancio e gli altri articoli correlati rimarranno “Iron Dome for America””, ha dichiarato l’MDA.