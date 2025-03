La Cina sta sviluppando una portaerei nucleare, con un processo diverso dagli USA

L’energia nucleare promette di sbloccare i viaggi a lunga distanza per la Marina cinese, rendendola una marina d’alto mare al livello di quella degli USA. Solo che il processo di sviluppo appare essere diverso da quello uttilizzato dagli USA per sviluppare la sua prima portaerei a energia atomica, la Enterprise.

Le navi da guerra a propulsione nucleare non hanno bisogno di rifornimento: le portaerei americane delle classi Nimitz e Ford sono in grado di operare per 25 anni prima di dover sostituire il combustibile nucleare esaurito, anche se, ovviamente, devono rifornirsi di vettovagliamento per l’equipaggio e carburante per gli aerei.

Salvo guasti meccanici, una portaerei a propulsione nucleare può teoricamente navigare per decenni, avendo bisogno solo di cibo e provviste per l’equipaggio per continuare a navigare. Sebbene le navi di scorta necessitino ancora di una petroliera per il rifornimento, il fabbisogno di carburante della forza d’urto delle portaerei si riduce drasticamente, rendendo possibili viaggi più lunghi.

La Marina degli Stati Uniti ha messo in campo per la prima volta sottomarini a propulsione nucleare, con un sottomarino d’attacco come l’USS Narwhal che in genere richiedeva un reattore nucleare S5G per fornire tutta la propulsione e l’elettricità necessaria. Nel 1958, gli Stati Uniti iniziarono la costruzione della USS Enterprise , la prima portaerei a propulsione nucleare. La Marina non disponeva di un reattore nucleare abbastanza grande per alimentare una portaerei da sola, quindi costruì la Enterprise con otto reattori S5G. La classe Nimitz di nuova generazione si affidava a due soli reattori appositamente costruiti per alimentare grandi navi di superficie.

La prima nave da guerra a propulsione nucleare della Cina, il primo dei sottomarini d’attacco nucleare Type 091, ha preso il mare nel 1974. Secondo l’Associated Press, la Cina sta ora sponsorizzando lo sviluppo di un reattore navale di grandi dimensioni.

La ricerca si svolge presso il sito n. 1 del Nuclear Power Institute of China, noto anche come Base 909 , nella provincia senza sbocco sul mare del Sichuan. Gli esperti consultati dall’AP descrivono il reattore come “considerevole” e abbastanza grande da alimentare una grande nave da guerra.

Intanto si parla di un progetto di portarei nucleare cinese fin dal 2017, il Progetto 004

Ciò suggerisce che la Cina non sta prendendo la stessa strada della USS Enterprise, concatenando insieme diversi reattori più piccoli per alimentare una portaerei. L’approccio sarà invece più simile a quello dei moderni reattori Bechtel A1B utilizzati nelle moderne portaerei americane. Reattori da 125 MW, praticamente degli SMR su nave. Infatti, non a caso, la Bechtel sta realizzando degli SMR.

La Cina sta attualmente costruendo una quarta portaerei, ma come nota l’AP, non si prevede che sia a propulsione nucleare.

Tuttavia, la ricerca sull’energia nucleare navale suggerisce fortemente che una portaerei nucleare non è lontana – e probabilmente ce ne sarà più di una per formare una valida forza di proiezione di potenza e rendere conveniente l’investimento in ricerca e sviluppo.

Una forza d’urto cinese a propulsione nucleare potrebbe operare lontano dalla terraferma asiatica, spingendosi nell’Oceano Indiano e nel Pacifico orientale. Potrebbe operare per periodi più lunghi vicino al lontano territorio statunitense di Guam e persino alle Hawaii; mentre le portaerei giapponesi a propulsione convenzionale furono responsabili dell’attacco a Pearl Harbor, non poterono soffermarsi vicino al luogo dell’attacco a causa dei problemi di carburante.

Una portaerei a propulsione nucleare, invece, non avrebbe avuto di questi problemi. Una nave di questo tipo potrebbe anche un giorno operare al largo della costa occidentale degli Stati Uniti come le portaerei americane operano al largo della costa cinese, segnalando che la portata e la potenza della Marina cinese è più grande che mai. come scritto precedentemente se ne parla da almeno otto anni, e sono in circolazione anche ipotedi si design.

La Marina cinese è la più grande al mondo per numero di navi. Mentre gli Stati Uniti mantengono un vantaggio qualitativo e tecnologico, oltre che di tonnellaggio complessivo, la Cina sta recuperando terreno in tutti i settori. Se i tagli al Pentagono previsti dal Presidente Trump si tradurranno in una Marina statunitense più piccola e meno sofisticata dal punto di vista tecnologico, la prossima generazione di portaerei a propulsione nucleare della Cina dominerà il Pacifico.