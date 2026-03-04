Crollo storico a Seul: il KOSPI sprofonda oltre il 12% a causa della guerra USA-Iran. Il nodo energetico sudcoreano

Il panico si è abbattuto senza pietà sui mercati asiatici, , ma è la Borsa di Seul ad aver vissuto una giornata che rimarrà tristemente impressa negli annali della finanza. La miccia, come era ampiamente prevedibile per gli osservatori più attenti, è la drammatica escalation militare tra Stati Uniti e Iran. Le ripercussioni di questo conflitto hanno innescato una fuga precipitosa dagli asset a rischio, colpendo al cuore l’economia sudcoreana, fortemente dipendente dalle esportazioni e, soprattutto, dalle importazioni di energia.

Il listino di riferimento KOSPI ha registrato la perdita più ampia di sempre, aprendo già in ribasso del 3,44% a quota 5.592,59 punti, per poi inabissarsi in una spirale di vendite che ha portato a un crollo finale superiore al 12%. Non è andata meglio al KOSDAQ, il listino tecnologico, che ha visto bruciare oltre il 14% della propria capitalizzazione in poche ore. L’effetto è quello che vedete dal seguente grafico:

Per comprendere la gravità della situazione, è sufficiente osservare le misure di emergenza adottate dalla Borsa di Corea (Korea Exchange), che si è vista costretta ad attivare diversi meccanismi di salvaguardia tecnica:

Sidecar sul KOSPI 200: un blocco temporaneo di cinque minuti per gli ordini di vendita programmati, scattato a inizio seduta dopo che i futures erano scivolati di oltre il 6%.

un blocco temporaneo di cinque minuti per gli ordini di vendita programmati, scattato a inizio seduta dopo che i futures erano scivolati di oltre il 6%. Circuit Breaker sul KOSPI: attivato nel corso della mattinata, quando l’indice è precipitato oltre l’8% rispetto alla chiusura precedente per più di un minuto.

attivato nel corso della mattinata, quando l’indice è precipitato oltre l’8% rispetto alla chiusura precedente per più di un minuto. Circuit Breaker sul KOSDAQ: entrato in funzione alle 11:16 del mattino con modalità simili, a fronte di perdite superiori all’8%.

A guidare questa rotta sono stati gli investitori stranieri, protagonisti di una vera e propria emorragia di capitali. I giganti del listino, pilastri dell’economia nazionale, non sono stati risparmiati: Samsung Electronics ha ceduto oltre l’11%, , ma anche SK Hynix ha registrato un crollo di circa il 10%.

Il collasso del Won e l’intervento della Banca Centrale

La fuga verso i cosiddetti beni rifugio ha avuto un effetto collaterale devastante sulla valuta locale. Il tasso di cambio won-dollaro ha superato durante la notte la soglia psicologica dei 1.500 Won/Dollaro per poi ritirarsi leggermente, toccando un picco di 1.506 won per dollaro. Si tratta del livello più basso registrato dalla crisi finanziaria del 2009. Un deprezzamento così violento importa inflazione e distrugge il potere d’acquisto interno, un incubo classico per qualsiasi banchiere centrale di stampo keynesiano che si trovi a dover gestire uno shock dal lato dell’offerta.

Di fronte a questo scenario, la Bank of Korea (BOK) ha convocato una riunione d’emergenza. Il Governatore Rhee Chang-yong ha persino posticipato un viaggio istituzionale all’estero per presiedere i lavori. L’istituto centrale si è impegnato a monitorare le eccessive oscillazioni dei tassi di cambio, dei tassi d’interesse e dei prezzi azionari. Tuttavia, la politica monetaria può fare ben poco quando il problema strutturale risiede nell’economia reale e negli approvvigionamenti fisici.

Il tallone d’Achille energetico: la dipendenza dal GNL

Per capire la reazione isterica del mercato coreano, bisogna guardare ai fondamentali energetici del Paese. La Corea del Sud è un colosso manifatturiero e tecnologico che consuma quantità enormi di energia, , ma non possiede risorse proprie. Il conflitto in Medio Oriente minaccia direttamente le rotte marittime globali, esponendo la vulnerabilità di Seul.

Sebbene la Corea abbia recentemente diversificato i propri fornitori di Gas Naturale Liquefatto (GNL), il rischio geopolitico rimane altissimo. Di seguito, un riepilogo delle quote di mercato dei principali fornitori di GNL a Seul prima dello scoppio del conflitto:

Fornitore Volumi forniti (milioni di tonnellate) Variazione anno su anno Quota di mercato Australia 14,68 +29% 31,4% Qatar 6,97 -22% Dati minimi da 16 anni

Come si evince dalla tabella, l’Australia ha consolidato nel 2025 la sua posizione di primo fornitore, superando il Qatar già dal 2022. I volumi qatarioti sono infatti scesi al minimo storico di 6,97 milioni di tonnellate. Tuttavia, quasi sette milioni di tonnellate di GNL rappresentano un volume critico. Con il Medio Oriente in fiamme e il potenziale blocco degli stretti strategici a causa della guerra USA-Iran, l’ammanco del gas qatariota (e i conseguenti rincari globali del GNL australiano o americano) rischia di paralizzare l’industria pesante e i semiconduttori coreani e il governo dovrà prendere delle misure emergenziali.

I mercati, nella loro brutalità, non fanno altro che prezzare questo rischio. Se manca l’energia a prezzi ragionevoli, la produzione si ferma, l’export crolla e il sistema va in recessione. La Borsa di Seul ci ha appena ricordato che l’economia reale, alla fine, presenta sempre il conto.