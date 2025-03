Crisi nel Mediterraneo: Francia e Algeria sempre più in una rotta di collisione

Sale la tensione tra Parigi e Algeri. L’attuale crisi diplomatica, descritta dagli analisti come la più grave dall’indipendenza dell’Algeria nel 1962, solleva il rischio di una rottura delle relazioni bilaterali tra la Francia e la sua ex colonia nordafricana, con gravi conseguenze politiche, economiche e perfino militari.

L’attuale controversia è stata innescata nel luglio 2024 dal sostegno del presidente francese Emmanuel Macron alle rivendicazioni di sovranità del Marocco sul Sahara occidentale . Il territorio ricco di risorse, considerato dall’ONU “non autonomo”, è controllato per la maggior parte dal Marocco ma rivendicato dal Fronte Polisario, un movimento indipendentista saharawi sostenuto dall’Algeria. La mossa ha fatto infuriare Algeri, che ha annunciato il “ritiro con effetto immediato” del suo ambasciatore in Francia.

Da allora le relazioni si sono deteriorate, dapprima con l’incarcerazione ad Algeri, a metà novembre, del famoso scrittore franco-algerino Boualem Sansal, accusato di aver minato l’integrità del territorio algerino in dichiarazioni rilasciate a un media di estrema destra in Francia.

A gennaio sono stati arrestati alcuni influencer algerini in Francia, accusati di aver incitato alla violenza, e Algeri ha bloccato l ‘espulsione dei suoi cittadini dalla Francia.

All’inizio di marzo, la situazione è peggiorata dopo un attacco con coltello, che ha ferito tre agenti di polizia ed è costato la vita a un passante a Mulhouse, nella Francia orientale, da parte di un algerino che le autorità francesi avevano tentato di espellere nel suo Paese per 14 volte invano.

In seguito all’attacco, il Primo Ministro francese François Bayrou pose un ultimatum. Ha dato ad Algeri “da un mese a sei settimane” per accettare la riammissione dei suoi cittadini che soggiornavano illegalmente in Francia e che avevano ricevuto un ordine di espulsione. In caso contrario, ha minacciato il capo del governo, l’Algeria si esporrà a “una risposta graduale”.

Questa potrebbe andare dalla rimessa in discussione dell’esenzione dal visto per i diplomatici algerini alla rescissione dell’accordo bilaterale del 1968 che concede, secondo Parigi, “notevoli vantaggi” agli algerini in termini di ingresso e soggiorno in Francia.

Ritorno al passato coloniale

La Francia accusa inoltre l’Algeria di aver inserito nella lista nera delle aziende francesi che partecipano alle gare d’appalto pubbliche, di aver sostituito il francese con l’inglese nell’istruzione primaria, di aver reintrodotto nell’inno nazionale una strofa che cita la Francia per nome e di aver bloccato la cooperazione in materia di sicurezza.

Alla guida della recente escalation c’è il ministro degli Interni francese Bruno Retailleau, che sostiene un approccio molto fermo alla lotta contro l’immigrazione. Da quando si è insediato a settembre, ha rilasciato numerose dichiarazioni ostili contro l’Algeria e ha chiesto di inasprire il “rapporto di forza” sulle questioni che dividono i due Paesi.

“La Francia dovrebbe chinare la testa?” Retailleau ha dichiarato dopo l’attentato di Mulhouse. “Nessun dolore della storia autorizza a offendere la Francia ”, ha aggiunto, in riferimento ai 132 anni dell’era coloniale, il cui ricordo è ancora una grande fonte di tensione.

Per lo storico Benjamin Stora, uno dei maggiori specialisti della colonizzazione francese e della guerra d’indipendenza algerina, la crisi attuale riflette la persistenza del problema della memoria legato a questo difficile passato. “In Francia al momento c’è un’ossessione per l’Algeria, con una sorta di ripetizione quotidiana delle rimostranze”, ha dichiarato a Middle East Eye.

Secondo lui, questa “terribile ossessione”, alimentata sia dai leader politici che dai media vicini all’estrema destra, “richiama una sorta di inconscio coloniale”.

La nozione implica che le persone che hanno vissuto la colonizzazione – siano esse colonizzatori o colonizzati – hanno interiorizzato le relazioni di potere tipiche del periodo coloniale. Come se l’Algeria fosse ancora una colonia francese e dovesse sottomettersi ai dettami di Parigi. L’opinione di Stora è ampiamente condivisa in Algeria.

L’ex diplomatico e ministro della Cultura e della Comunicazione algerino, Abdelaziz Rahabi, ha dichiarato che alcuni hanno “la sensazione che siamo tornati al tempo delle colonie”.

A febbraio, il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha denunciato il “clima deleterio” tra i due Paesi e ha esortato il suo omologo francese a “far sentire la sua voce” per porre fine al conflitto.

Macron ha reagito lentamente, rimettendo in riga i suoi ministri due settimane fa e ribadendo il suo desiderio di “impegnarsi in un dialogo esigente e rispettoso” con Algeri. Ma da allora non si è visto alcun miglioramento tangibile. Prima della svolta di Parigi sul Sahara occidentale, i due capi di Stato andavano piuttosto d’accordo.

Il presidente francese ha compiuto uno spettacolare riavvicinamento con Algeri durante una visita ufficiale nell’estate del 2022, segnata da un riavvio totale delle relazioni bilaterali e dal lancio di una commissione congiunta di storici per lavorare sulla difficile questione della memoria.

Primo capo di Stato francese nato dopo l’indipendenza dell’Algeria, Macron si era già fatto notare nel febbraio 2017 quando, da candidato alle presidenziali, aveva definito la colonizzazione un “crimine contro l’umanità”.

Strumentalizzazione elettorale

In Algeria, la crisi è vista essenzialmente come il risultato dello spostamento a destra della classe politica francese, che ha favorito posizioni antagoniste nei confronti del Paese nordafricano. Le autorità algerine accusano le correnti estremiste francesi di maltrattare le relazioni bilaterali per soddisfare questioni elettorali.

In un comunicato stampa pubblicato dopo l’ annuncio del 25 febbraio da parte di Parigi di misure che limitano l’accesso alla Francia di alcuni dignitari algerini, Algeri ha denunciato il ruolo della destra e dell’estrema destra nelle relazioni franco-algerine.

“L’Algeria è diventata chiaramente oggetto di dispute politiche intrafrancesi in cui sono consentiti tutti i colpi bassi auto-assolutori nel contesto di una competizione in cui l’estrema destra è l’istigatore, il punto di contatto e l’istituzione ordinatrice”, si legge nel comunicato del Ministero degli Esteri.

Molti osservatori di entrambi i Paesi spiegano quest’ultima crisi come legata alla politica interna francese. “È qui, nel cuore di questioni puramente elettorali, che si esercita l’equilibrio di potere intorno alla questione algerina”, ha dichiarato a MEE Zoheir Rouis, vicepresidente del partito di centro-sinistra algerino Jil Jadid.

“La questione è ostaggio di una campagna elettorale interna in vista delle prossime elezioni presidenziali che si terranno tra tre anni”, ha dichiarato. Secondo Rouis, il ministro degli Interni francese cerca di corteggiare la roccaforte elettorale dell’estrema destra sfruttando la sua ostilità verso l’ex colonia nordafricana.

Il Rassemblement National (RN), che attualmente è il primo partito politico in termini di seggi nel parlamento francese, accusa Retailleau di non fare abbastanza per affrontare l’Algeria e di limitarsi a dichiarazioni inefficaci. Retailleau ha risposto che l’RN lo vede come un concorrente che potrebbe privare il partito della sua base elettorale. “Il crollo della classe politica francese ha portato alla ribalta una schiera di persone senza immaginazione né progetti, che difendono idee estremiste nel tentativo di esistere”, ha dichiarato Rouis a MEE.

Nello stesso tempo però proprio la tolleranza dei governi precedenti all’immigrazione nord africana, anche algerina, è uno dei principali motivi di successo del RN, che cerca di difendere le radici francesi in un paese che si sente sempre più violato e colonizzato dai nord-africani. Il paese che aveva l’orgoglio di essere colonizzatore si sente colonia. I partiti moderati e centristi non hanno credibilità n questo campo.

Conseguenze incalcolabili

Secondo Farida Souiah, docente di scienze sociali presso una scuola di economia della città di Lione, questa strumentalizzazione della crisi attuale è alla base della sua gravità. “Ci sono state tensioni fin dagli anni ’70, in particolare dopo la nazionalizzazione degli idrocarburi da parte dell’Algeria, ma la particolarità di oggi è la durata e l’accumulo di episodi di crisi dal luglio 2024”, ha dichiarato a MEE.

Mentre la leadership algerina è accusata di usare la crisi per distrarre dai problemi interni e rafforzare la coesione nazionale, “in Francia, le questioni migratorie sono viste come utili per conquistare il voto della destra e dell’estrema destra”, ha detto Souiah. A tal fine, vengono raccontate molte falsità sull’argomento, ha aggiunto.

“Si parla molto della mancata attuazione degli OQTF [obbligo di lasciare il territorio francese, o ordini di espulsione], ma non si dice che gli algerini rappresentano una delle prime nazionalità a essere effettivamente allontanate dalla Francia”.

Secondo un rapporto del Ministero degli Interni francese, gli algerini sono stati in cima alla lista delle persone espulse dalla Francia nel 2024, con 2.999 espulsioni effettuate, un aumento di oltre il 17% rispetto al 2023. Inoltre, secondo Souiah, gli accordi del 1968 vengono sbandierati dalla destra e dall’estrema destra come una concessione all’Algeria, mentre i vari emendamenti introdotti dopo la loro firma li hanno fortemente indeboliti.

In una rubrica del quotidiano Le Monde di gennaio, Hocine Zeghbib, docente onorario di diritto pubblico, ha spiegato che questo trattato, istituito dopo l’indipendenza dell’Algeria per facilitare la circolazione delle persone tra i due Paesi, non ha avuto un grande impatto sull’immigrazione algerina in Francia, soprattutto dopo la fine dell’immigrazione per motivi di lavoro negli anni ’70 e l’attuazione di una politica dei visti un decennio più tardi.

Per Souiah, al di là della questione migratoria, è il persistere della disputa memoriale sulla colonizzazione a spiegare perché le relazioni franco-algerine sono così complicate. “In Algeria, il rapporto con la Francia è inserito in una narrazione nazionale che ha una retorica molto forte sulla questione dell’ingerenza [francese]”, ha detto.

E il Paese nordafricano non ha l’abitudine di cedere ai “colpi di forza” o agli ultimatum imposti dall’ex potenza coloniale, ha aggiunto. Secondo gli osservatori, la rottura delle relazioni è un’eventualità molto probabile, dato che ciascuna delle due parti si attiene alle proprie posizioni.

Il comunicato stampa del Ministero degli Affari Esteri di Algeri ha messo in guardia da “conseguenze incalcolabili sulle relazioni franco-algerine in tutte le loro dimensioni”. La Francia è probabilmente quella che ha più da perdere, per diversi motivi.

Il primo è l’energia. Insieme a Italia, Spagna e Germania, il Paese è uno dei maggiori acquirenti di gas algerino.

Le ripercussioni potrebbero essere anche economiche, dato che circa 450 aziende francesi sono insediate in Algeria, che è il secondo mercato africano per le esportazioni francesi. I costi potrebbero essere inferiori per l’Algeria, che negli ultimi anni ha lavorato per diversificare i propri partner economici, ad esempio con l’Italia.

Sul fronte della sicurezza, l’Algeria è un partner importante per la Francia nella condivisione di intelligence e nella lotta all’instabilità nella regione africana del Sahel, dove l’ascesa di gruppi armati legati al gruppo dello Stato Islamico preoccupa gli esperti.

Il deterioramento delle relazioni bilaterali ha inoltre già seriamente compromesso il lavoro di riconciliazione memoriale tra i due Paesi. Stora, che in un rapporto commissionato da Macron ha formulato una trentina di raccomandazioni per compiere progressi in materia nel 2021, è preoccupato per le ripercussioni dell’attuale scontro in questo campo.

Venerdì scorso, un gruppo di cittadini con doppia cittadinanza, tra cui personaggi pubblici, ha scritto un op-ed su Le Monde, avvertendo che nel dibattito pubblico francese si sta sviluppando un discorso che “normalizza l’idea che alcuni francesi debbano costantemente dimostrare la loro appartenenza, mentre altri ne sono i naturali custodi”.

“Le controversie sull’immigrazione, la laicità e l’identità nazionale ci ricordano costantemente che la nostra presenza è inquietante, che i nostri nomi, i nostri volti, le nostre tradizioni sono percepiti come crepe nell’unità del Paese”.

La crisi algerina degli anni cinquanta quindi non è superata del tutto. Unendo la cattiva gestione di Macron, arrivato al potere con ottime intenzioni, ma che poi ha compiuto errori clamorosi, a questa ostilità di base, ci si sta avviando a una situazione in cui i rapporti bilaterali sono al limite della rottura. A pagarne le conseguenze saranno francesi e algerini che pensavano di poter convivere.