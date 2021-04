Coprifuoco, sanzione annullata. Uno studente di diritto lo insegna a tutto il governo

posted by Guido da Landriano

Una bella storia ci arriva dalle Marche, da Macerata, dove si capisce che uno studente può conoscere la Costituzione molto meglio di tanti alti burocrati romani, soprattutto nel senso intimo del documento, riuscendo a faar cacellare una multa da 533 euro per violato coprifuoco.

Un ragazzo viene sanzionato con una multa da 533 euro mentre si reca a visitare la fidanzata. Questi si rivolge ad un proprio amico, Marco Dialuce, studente di giurisprudenza al secondo anno, ma che, evidentemente, ha già superato bene l’esame di Diritto Costituzionale. L’amico presenta ricorso di fronte al Giudice di Pace dove, per essere rappresentati, non è necessario essere avvocati, fino a cause di valore inferiore ai 1100 euro (art 317 cpc)

Lo studente argomenta portando a proprio favore gli articoli 13 e 15 della Carta costizionale. Ecco il chiarissimo 13

La liberta` personale e` inviolabile.

Non e` ammessa forma alcuna di detenzione,

di ispezione o perquisizione personale, ne´ qualsiasi altra restrizione della liberta` personale, se

non per atto motivato dell’autorita` giudiziaria

[1116, 7] e nei soli casi e modi previsti dalla legge In casi eccezionali di necessita` ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorita` di pubblica sicurezza puo` adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorita` giudiziaria e, se questa

non li convalida nelle successive quarantotto

ore, si intendono revocati e restano privi di ogni

effetto.

E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà

Lo studente vince, anzi diremmo che stravince: la prefettura di Macerata, è stata anche costretta a pagare le spese processuali.

A quanto il primo ricorso di fronte alla Suprema Corte in modo da veder cassata questa norma sullo stupido coprifuoco in modo definitivo? Comunque, se avete un amico almeno studente in diritto, siete cavallo.



