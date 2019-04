Come ci hanno fregati: intervento di Luciano Barra Caracciolo

CAPIRE COME CI HANNO FREGATO

Questo intervento del Sottosegretario agli affari Europei Luciano Barra Caracciolo è veramente un punto di

svolta alla vigilia della campagna elettorale per le Europee.

Il Presidente di sezione del Consiglio di Stato Barra Caracciolo è il maggior esperto della materia che

abbiamo un Italia, una vera risorsa del paese per poter invertire la rotta leggi, trattati e COSTITUZIONE alla

mano.

questo video dovrebbe essere visto da ogni cittadino italiano.

Cerchiamo di fare in modo che si diffonda il più possibile.

Altrimenti la rivincita del liberismo selvaggio spolperà “l’ITALTACCHINO”, porterà all’estinzione il popolo

italiano e riporterà le guerre in Europa, esattamente come nella prima metà del XX secolo.



