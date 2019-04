La Skeggia Impazzita – 3 Aprile – A cura di ArsenaleK

posted by ArsenaleK

Juncker: “Alcuni ministri italiani sono dei bugiardi, non rivelano le somme destinate all’Italia dalla UE. Gli abbiamo dato 130 miliardi”.

Come se un ubriaco al bar ti rinfacciasse di averti pagato due birre con la metà dei soldi che gli hai regalato. (Il paragone con un ubriaco è puramente casuale).

#Juncker a #Conte: "Preoccupato per l'economia italiana. Servono altri sforzi".

Va bene: raddoppiategli il prezzo delle casse di Brunello di Montalcino. [@LVIX1] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 2, 2019

La Germania dice addio al nucleare, ma purtroppo non sa dove smaltire le scorie radioattive.

In compenso le prossime Volkswagen a benzina funzioneranno inspiegabilmente anche senza carburante. [@SfigaCatrame] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 1, 2019

Caro @luigidimaio, una domanda e una richiesta: Domanda: perchè invece che comperare le #autoblu da cani e porci non si dedica interamente la struttura di Termini Imerese per la produzione di auto per lo Stato e il surplus si vende? Richiesta: non comperate più le Audi demmerda — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 1, 2019

Nicola #Zingaretti "Mio fratello Luca mi chiama tutte le sere". Ma niente, lui non confessa.#Montalbano [@LVIX1] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 1, 2019

#Juncker: “tra Italia ed Europa c’è grande amore, bisogna dirlo ai ministri italiani” e #Conte lo abbraccia. O forse stava solo tentando di reggerlo in piedi. [@LVIX1] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 2, 2019

Allarme Ocse: in Italia crescita ferma, il tenore degli italiani è come quello degli anni 2000. Come quello che con 10 mila lire ti usciva la pizza e gelato con la ragazza e giravi con il motorino per 1 mese?

Fosse vero. [@SfigaCatrame] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 2, 2019

#Juncker "Preoccupato per l'economia Italiana".

Mah, se fossi in lui mi preoccuperei di più per la cirrosi epatica. [@SfigaCatrame] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 2, 2019

#Freccero dopo 17 anni riporta Luttazzi in Rai con un nuovo show satirico: "Si tratterebbe di un programma dal titolo bellissimo". Tipo "Silvio Suca". [@LVIX1] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 2, 2019

Codice rosso, sì unanime della Camera al reato di #revengeporn.

Sulla #castrazionechimica invece, la Lega fa dietrofront. Dopo averlo visto con la figlia di Verdini a vedere Dumbo metà dei loro elettori stava supplicando di castrare #Salvini. [@LVIX1] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 2, 2019

Roma, il senatore Pd Matteo Richetti investito da un furgoncino. Le sue condizioni non sarebbero gravi. O meglio, non più gravi di prima. (nella foto un furgoncino fortemente indiziato) [@SfigaCatrame] pic.twitter.com/GxcHh7B3zX — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 3, 2019

#Juncker attacca il governo: "Abbiamo dato 130 miliardi alla Penisola. C’è un italiano, uno solo, che lo sa? Alcuni ministri italiani sono dei bugiardi, non rivelano le somme destinate all’Italia dalla UE“ Se non avete preso anche voi quello che ha preso lui, questi sono i dati: pic.twitter.com/WCr8g8FABe — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 3, 2019

#Juncker: "alcuni ministri italiani sono bugiardi":

– Tipo quei quattro lì.

– Presidente, ma sono due.

– A me sembran quattro. E voi due non permettetevi di correggermi.

– Presidente, ma son qui da solo….#DiMartedi — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 2, 2019

+++ BREAKING FAKENEWS +++ Guerra tra poveri a Torre Maura: "Io qui fuori al freddo sotto la pioggia, faccio un lavoro DI MERDA, precario ed umiliante, e questi Rom al calduccio, rifocillati a spese nostre", ha dichiarato il giornalista di #La7#TorreMaura — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 3, 2019

+++ BREAKING FAKENEWS +++ Le troupe del Mainstream sono accorse a #TorreMaura in sostegno dei rom e per stigmatizzare gli orrendi atti di razzismo contro di loro.

Hanno smesso di dire minchiate solo dopo che gli sono state fottute 4 telecamente e 6 microfoni.#lariachetirala7 — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 3, 2019

+++ BREAKING FAKENEWS +++ I settanta Rom trasferiti da #TorreMaura ai #Parioli inoltrano le prime lamentele: "Questi piddonzi radical chic insossano solo Rolex falsi. Dovrebbero vergognarsi!!1!!" — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 3, 2019

+++ BREAKING FAKENEWS +++ Grave episodio discriminatorio a Roma #TorreMaura. Una settantina di Rom pare abbia dichiarato: "Ma perchè cazzo ci avete messi in questo quartiere di merda? Non c'è qualcosa di meglio in centro?" [@LVIX1] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 3, 2019

#Boccia (Confindustria): “l'Europa rilanci il mercato più grande del mondo”. Riaprono le case chiuse? [@antonio_carano] — Arsenale KⓇ (@ArsenaleKappa) April 2, 2019

#Juncker è preoccupato per l'economia italiana.

Dolcissimo.

È come se un carceriere si avvicinasse al prigioniero che ha tenuto a pane ed acqua per anni e gli dicesse "ti vedo sciupato."#Italexit — Matteo Brandi (@mat_brandi) April 2, 2019

Gli zerbini della stampa cinguettano felici: "l'OCSE boccia l'Italia!" Alla base del pensiero europeista c'è un convincimento dogmatico, quello cioè che l'Italia non possa e non debba scegliere il proprio destino e che chiunque, dall'esterno, possa e debba decidere per lei. — Matteo Brandi (@mat_brandi) April 1, 2019



