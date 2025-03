Cobalto: il blocco dell’export dal Congo sta facendo esplodere il prezzo

La sospensione delle esportazioni di cobalto da parte della Repubblica Democratica del Congo, durata quattro mesi, ha fatto salire i prezzi del metallo critico, molto utilizzato nelle batterie agli ioni di litio, spina dorsale dell’industria delle energie rinnovabili.

I nuovi dati di Fastmarkets mostrano che una libbra di idrossido di cobalto – il principale prodotto esportato dalla RDC, il primo produttore mondiale – ha subito un’impennata dell’84% da quando, il mese scorso, la RDC ha sospeso le esportazioni per contrastare un’eccedenza di mercato che aveva fatto scendere i prezzi ai minimi pluriennali. Martedì i prezzi hanno raggiunto i 10,50 dollari per libbra, il livello più alto dal luglio 2023. Anche il prezzo del cobalto metallico è salito del 43%.

Anche per il CBE i future sul Cobalto sono in forte crescita:



Telf AG, l’agente di commercializzazione del cobalto estratto nella RDC da Eurasian Resources Group, ha invocato clausole di forza maggiore nei suoi contratti di fornitura, consentendole di sospendere le consegne a causa del divieto di esportazione al di fuori del suo controllo.

Telf ha comunicato ai clienti che l’impatto del divieto è ancora in fase di valutazione e che non sarà in grado di rispettare gli obblighi di consegna. “Il divieto di esportazione del cobalto è stato annunciato pubblicamente dal governo della RDC e, come molti altri operatori del settore, stiamo valutando le nostre opzioni in risposta a questi sviluppi”, ha dichiarato un portavoce di Telf a Bloomberg.

Secondo l’US Geological Survey, la RDC produce il 76% delle forniture mondiali di cobalto, fondamentale per il mercato dei veicoli elettrici.

L’ultimo divieto di esportazione rispecchia la sospensione del 2022-23, quando la RDC bloccò le esportazioni di rame e cobalto dalle miniere della CMOC a causa di un disaccordo fiscale con la società cinese. All’epoca, la CMOC rappresentava il 10% della produzione globale di cobalto.

Una sospensione di quattro mesi delle esportazioni di cobalto produrrà probabilmente un risultato a breve termine: prezzi più alti seguiti da prezzi più bassi…

Robert Searle, analista di Fastmarkets, ha dichiarato ad AFP News che il divieto temporaneo della RDC potrebbe comportare “rischi significativi” per “le aziende cinesi che hanno investito miliardi di dollari nell’industria mineraria della RDC. L’incertezza e il divieto li hanno colti di sorpresa e potrebbero rallentare ulteriori investimenti nel Paese”.

Searle ha sottolineato che “l’aumento dei prezzi del cobalto e le interruzioni delle forniture potrebbero vedere una maggiore diffusione” di batterie senza cobalto da parte delle aziende di veicoli elettrici che si allontanano dal metallo “nei prossimi anni”.

“L’eccesso di offerta nel mercato del cobalto è stato prevalentemente determinato dalla crescita dell’offerta mineraria nella Repubblica Democratica del Congo”, ha dichiarato Searle.

I prezzi del cobalto dovrebbero continuare a salire nelle prossime settimane. Tuttavia, è probabile che i prezzi crollino di nuovo una volta revocato il divieto di esportazione. Piuttosto che affidarsi a soluzioni a breve termine, è necessario un accordo di fornitura a lungo termine per bilanciare la produzione…