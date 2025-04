Clamoroso!: la Cina ordina alle proprie Linee Aeree di interrompere le consegne di aerei Boeing

Ssecondo quanto riferito da Bloomberg, pare che la Cina abbia ordinato alle sue compagnie aeree di interrompere ulteriori consegne di jet Boeing, mentre le tensioni commerciali con gli Stati Uniti continuano per il momento. Ma non finisce qui. Pechino ha anche chiesto alle compagnie aeree cinesi di interrompere anche gli acquisti di attrezzature e parti relative agli aerei da aziende statunitensi.

Pare che l’ordine sia arrivato dopo che Pechino ha annunciato tariffe di ritorsione alla fine della scorsa settimana che però vengono a colpire l’export in modo limitato.

La cessazione dell’import di parti di ricambio e attrezzature aereonatuche rischia di mettere a rischio la manutenzione periodica e i visti di sicurezza per gli aerei in servizio, che spesso necessitano di componenti specifiche costruite negli USA.

Airbus potrebbe, almeno in teoria, avvantaggiarsi su mercato cinese, dalle dimensioni enormi:

Con Airbus già in testa in termini di quota di mercato in Cina, dove, fra l’altro, sono attive linee di assemblaggio del gruppo europeo, questa scelta rischia di indicare un chiaro vincitore sul mercato mondiale degli aerei commerciali. Anche la cinese COMAC potrebbe vedere un incremento degli ordini, anche se l’incremento della capacità produttiva richiederà del tempo

Questo ordine governativo, se confermato, non farà che aggiungere un’ulteriore battuta d’arresto ai piani di Boeing per cercare di riconquistare un po’ di terreno. Questo perché si prevede che la Cina rappresenterà circa il 20% della domanda globale di aeromobili nei prossimi due decenni. Se poi lo stop riguardasse gli ordini in corso sarebbe un bel problema per la casa americana, ma anche per Airbus, i cui ordini sono pieni per anni.