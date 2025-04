Clamoroso: in Germania AfD alla pari con la CDU. Merz sta già perdendo

Alcuni giorni fa avevamo scritto che la CDU, in qualche mese di governo, avrebbe spinto l’opposizione dell’AfD al vertice della politica tedesca, ma ci sbagliavamo. Merz ha impiegato molto meno tempo a causare una rivoluzione politica, almeno a livello di sondaggi.

La CDU è in calo nei sondaggi da settimane e ora ha raggiunto un nuovo punto storico. Le trattative con la SPD, che sembrano umiliare gli elettori democristiani, stanno scontentando gli elettori in modo profondo e le opposizioni, AfD in testa, guadagnano terreno, con il movimento sovranista che diventa il primo partito a parimerito.

Si tratta di un risultato storico nei sondaggi: per la prima volta la CDU/CSU è alla pari con l’AfD in termini di popolarità tra gli elettori. Secondo l’andamento domenicale dell’INSA, CDU e CSU si attestano ora solo al 24%, come riporta BILD , due punti percentuali in meno rispetto all’ultimo sondaggio. Allo stesso tempo, l’ AfD è migliorato di un punto percentuale e ora ha raggiunto il 24%.

Ecco il grafico da La Bild

“L’Unione sta vivendo un drammatico declino. Non c’è mai stata una perdita di sostegno così grande nel periodo tra le elezioni federali e la formazione di un governo“, ha detto a BILD il capo dell’INSA Hermann Binkert. Tuttavia, anche il governo del semaforo aveva sperimentato un’iniziale euforia. A quanto pare questa volta non ce n’è traccia. Il probabile prossimo cancelliere, Friedrich Merz, partirà con un potenziale fiasco elettorale, o con un’impopolarità ben radicata, perché il suo governo non avrà che il 40% del consenso popolare.

Binkert afferma che la ragione principale è che gli elettori avevano l’impressione che l’Unione non avesse ancora prevalso nei colloqui di coalizione. “Molti elettori sono rimasti delusi da questo”, ha affermato Binkert. I bassi numeri nei sondaggi sono la conseguenza di questo.

Nelle elezioni federali, i partiti dell’Unione hanno ottenuto una quota di voti pari al 28,6%. Da allora è sceso di oltre quattro punti percentuali. Secondo l’INSA, la SPD rimane stabile, con il 16 per cento, più o meno allo stesso livello delle elezioni federali.

I Verdi, d’altro canto, stanno perdendo leggermente consensi, attestandosi ora all’11%, mentre il Partito della Sinistra guadagna un punto percentuale, attestandosi all’11%. BSW e FDP ricevono ciascuno il 4 percento.

La CDU si è votata ad una Grosse Koalitione con SPD, non accettando alternative, e , in questo modo, ha dato al partito socialista un enorme potere di veto. Gli elettori della CDU, che si aspettavano cambiamenti, si sono trovati ad affrontare una politica simile a quella del precedente governo Verde Rosso e quindi iniziano ad andare altrove.