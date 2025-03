Clamoroso: Greenpeace dovrà pagare 660 milioni di dollari di Danni a Società petrolifera

Una giuria del North Dakota ha stabilito che Greenpeace dovrà pagare più di 660 milioni di dollari di danni alla società petrolifera e del gas di Dallas Energy Transfer, ritenendo il gruppo ambientalista responsabile di diffamazione e di altre rivendicazioni legate alle proteste contro l’oleodotto Dakota Access.

La giuria di nove persone ha emesso il verdetto il 19 marzo in una causa intentata da Energy Transfer Partners, che chiedeva centinaia di milioni di danni a Greenpeace. Il caso è nato dalle proteste del 2016-2017 contro l’attraversamento del fiume Missouri da parte dell’oleodotto, situato a monte di una riserva tribale.

La Standing Rock Sioux Tribe si è a lungo opposta al progetto, citando i rischi per il proprio approvvigionamento idrico e per i luoghi di sepoltura sacri.

La causa citava le affermazioni di Greenpeace secondo cui Energy Transfer avrebbe profanato luoghi di sepoltura e siti culturalmente significativi durante la costruzione, nonché le affermazioni secondo cui l’oleodotto avrebbe “alterato catastroficamente il clima”. Cox ha risposto che la società ha apportato 140 modifiche al tracciato per proteggere i siti sacri e ha affermato che Energy Transfer si è impegnata a essere “un buon cittadino d’impresa nel Nord Dakota”.

Energy Transfer ha accusato Greenpeace International e Greenpeace USA di atti di diffamazione, violazione di domicilio, disturbo e cospirazione civile. Durante il processo, iniziato a fine febbraio 2025, l’avvocato della società, Trey Cox, ha sostenuto che Greenpeace ha finanziato e organizzato i manifestanti, ha fornito materiali di blocco, ha condotto sessioni di formazione e ha diffuso disinformazione per bloccare la costruzione dell’oleodotto.

I legali di Greenpeace hanno respinto le accuse, affermando che non vi sono prove che colleghino l’organizzazione ai disagi causati dai manifestanti. Secondo i legali, la causa è un tentativo di mettere a tacere l’attivismo attraverso l’intimidazione finanziaria e legale.

“Al di là dell’impatto che questa causa potrebbe avere sulle entità di Greenpeace, una delle cose più preoccupanti di questo caso è che potrebbe stabilire nuovi pericolosi precedenti legali che potrebbero ritenere qualsiasi partecipante alle proteste responsabile delle azioni di altri in quelle proteste”, ha detto Deepa Padmanabha, consulente legale senior di Greenpeace USA, in una dichiarazione del 24 febbraio .

E si può immaginare che questo avrebbe un serio effetto di scoraggiamento su chiunque voglia impegnarsi in una protesta”.

Greenpeace USA è stata ritenuta responsabile per tutti i capi d’accusa, mentre le altre entità sono state ritenute responsabili per alcuni danni. Questi saranno divisi tra i tre gruppi in misura variabile. Il totale dei danni ammonta a circa 666,9 milioni di dollari. La giuria ha stabilito che Greenpeace USA è responsabile della quota maggiore, quasi 404 milioni di dollari, mentre Greenpeace Fund Inc. e Greenpeace International devono pagare circa 131 milioni di dollari ciascuno.

Energy Transfer ha dichiarato che il verdetto è una vittoria per i cittadini del Nord Dakota colpiti dalle proteste.

“Siamo lieti che Greenpeace sia stata ritenuta responsabile delle sue azioni contro di noi, ma questa vittoria è davvero per la gente di Mandan e di tutto il Nord Dakota che ha dovuto subire le molestie quotidiane e le interruzioni causate dai manifestanti finanziati e addestrati da Greenpeace”, ha dichiarato un portavoce di Energy Transfer in una dichiarazione inviata via e-mail a The Epoch Times.

È anche una vittoria per tutti gli americani rispettosi della legge che capiscono la differenza tra il diritto alla libertà di parola e la violazione della legge”. Il fatto che i disturbatori siano stati ritenuti responsabili è una vittoria per tutti noi”.

In una dichiarazione del 19 marzo, il gruppo ambientalista EarthRights International ha dichiarato che Greenpeace intende appellarsi alla Corte Suprema del North Dakota.

EarthRights ha inoltre espresso preoccupazione per le irregolarità del processo, citando i presunti legami della giuria con l’industria dei combustibili fossili, la donazione di 3 milioni di dollari di Energy Transfer alla città che ospita il processo e il rifiuto delle richieste di Greenpeace di cambiare sede. Queste irregolarità potrebbero essere la base di un porceso di appello, anche di fronte alla Corte Suprema della stato, ma in caso di sconfitta sarebbe un colpo enorme all’associazione ambientalista.