Clamoroso! FBI arresta un giudice nel Wisconsin: ha aiutato i clandestini a sfuggire all’ICE

Il direttore dell’FBI Kash Patel ha annunciato venerdì che l’agenzia ha arrestato il giudice Hannah Dugan di Milwaukee, Wisconsin, con l’accusa di ostruzione, accusando Dugan di aver ostacolato l’arresto di immigrati clandestini la scorsa settimana.

“Riteniamo che il giudice Dugan abbia intenzionalmente sviato gli agenti federali dal soggetto da arrestare nel suo tribunale, Eduardo Flores Ruiz, consentendo al soggetto – un immigrato clandestino – di sfuggire all’arresto”, ha dichiarato Patel in una breve dichiarazione condivisa su X. “Fortunatamente i nostri agenti hanno inseguito il fuggitivo a piedi e da allora è in custodia, ma l’ostruzione del giudice ha creato un pericolo maggiore per il pubblico”.

Un altro Tweet sul tema

🚨FBI Director Kash Patel just announced that the FBI arrested Judge Hannah Dugan out of Milwaukee, Wisconsin on charges of obstruction after evidence of Judge Dugan obstructing an illegal arrest operation last week. FAFO! The activist judges must be stopped.#FridayVibes pic.twitter.com/8dB8JyjigV

— AJ Huber (@Huberton) April 25, 2025